Napoli zmienia zdanie ws. Piotra Zielińskiego. Transfer możliwy

Napoli zaczyna przegrywać walkę o mistrzostwo Włoch. Podopieczni Luciano Spalettiego w ostatnim czasie zanotowali kosztowną wpadkę w meczu z Fiorentiną, który przegrali na własnym boisku 2:3, a w poniedziałek tylko zremisowali z AS Romą 1:1, choć prowadzili do 90. minuty. Potknięcia te sprawiły, że strata drużyny z Neapolu do lidera, czyli AC Milan, wynosi już cztery punkty, a do końca sezonu zostało już tylko pięć kolejek.

Jako jednego z winnych słabszej gry zespołu włoskie media wskazują Piotra Zielińskiego. Polak zebrał bardzo przeciętne noty za mecz z Romą. "Lepiej trzymać go na ławce dla dobra wszystkich" - grzmiał portal calcionapoli24.it. Podobne opinie na temat jego gry pojawiają się regularnie. Słabsza seria reprezentanta Polski trwa już od dłuższego czasu, dlatego też stracił miejsce w pierwszej jedenastce Napoli, choć wcześniej w tym sezonie zdarzało mu się nawet pełnić funkcję kapitana.

Neapolitański dziennik "Il Mattino" przekonuje, że sytuacja Polaka, który jeszcze do niedawna był nietykalny, radykalnie się zmieniła. Napoli jest nawet skłonne sprzedać Zielińskiego. Stawia tylko jeden warunek. Musi uzyskać za transfer odpowiednią kwotę.

W 2020 roku, gdy prezes Aurelio De Laurentiis przedłużał umowę z Piotrem Zielińskim, zapowiadał, że sprzeda go za minimum 100 milionów euro. Dwa lata później wartość zawodnika szacuje się na połowę tej kwoty. Napoli ma być otwarte na negocjacje przy odpowiedniej ofercie.

Plotki na temat możliwego odejścia Piotra Zielińskiego z Napoli potwierdził także doskonale poinformowany dziennikarz Gianluca Di Marzio. W rozmowie z portalem iotifonapoli.com stwierdził, że czas polskiego pomocnika w klubie może dobiegać końca. Przestrzegł jednak Napoli przed pochopnym działaniem. "Nie pozbywałbym się go, bo jest bardzo utalentowanym zawodnikiem. Pomyślałbym o tym dwa razy, zanim go oddam" - stwierdził Włoch, mówiąc o zmianach, jakie są potrzebne zespołowi.

Piotr Zieliński wystąpił w 38 meczach Napoli we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Zdobył w nich siedem goli i zanotował pięć asyst. Jego umowa z zespołem Serie A obowiązuje do czerwca 2024 roku.

