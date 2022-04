Kontuzja Arkadiusza Recy. Inter znów liderem Serie A

W 33. kolejce Serie A Inter stanął przed szansą na objęcie prowadzenia w tabeli. Mistrzowie Włoch musieli jedynie pokonać Spezię, która zajmuje 15. miejsce. W pierwszym składzie gospodarzy pojawił się Arkadiusz Reca. Dla Polaka to był 22 mecz w tym sezonie ligowym. W wyjściowej jedenastce znalazł się też Jakub Kiwior. Dla niego to był 17. ligowy występ.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

AC Milan zmieni właścicieli? Miliard euro na stole

Kontuzja Arkadiusza Recy. Polak musiał zejść już w pierwszej połowie

Lepiej spotkanie zaczęli zawodnicy Spezii, bo już w 6. minucie mieli pierwszą okazję. Emmanuel Gyasi nie zdołał jednak pokonać Samira Handanovicia. Potem do głosu doszli już goście. W 13. minucie piłka trochę szczęśliwie dotarła na szósty metr przed bramkę do Edina Dżeko. Bośniak oddał strzał, ale trafił w słupek. W 27. minucie z dystansu bardzo mocno uderzał Hakan Calhanoglu, ale piłka minęła bramkę Spezii.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Szczęścia drużynie Arkadiusza Recy i Jakuba Kiwiora zabrakło już w 31. minucie. Po zagraniu w pole karne piłkę głową wzdłuż pola karnego zagrał Danilo D'Ambrosio. W okolicach 14. metra dopadł do niej Marcelo Brozović i potężnym wolejem zdobył piękną bramkę. Inter prowadził 1:0.

Na dodatek to nie był koniec kłopotów Spezii w pierwszej połowie. Trener gospodarzy musiał dokonać wymuszonej zmiany na skutek kontuzji. Niestety, przytrafiła się ona właśnie Arkadiuszowi Recy. Reprezentant Polski zakończył swój występ w 37. minucie. To już kolejny uraz Polaka w tym sezonie. Wcześniej zerwał mięsień czworogłowy. W zeszłym roku pauzował przez dwa miesiące, od połowy września do połowy listopada.

"Drągowski ma potencjał, by zostać jednym z pięciu najlepszych na świecie"

Inter Mediolan wygrał i znów jest liderem Serie A

W drugiej połowie Spezia już bez Arkadiusza Recy też nie potrafiła przeciwstawić się Interowi, który dalej atakował. W 54. minucie z około sześciu metrów na bramkę uderzał Barella, ale reprezentant Włoch był wypychany poza światło bramki i ostatecznie chybił. Kilkanaście minut później z lewej strony dośrodkowywał Ivan Perisić, a akcję na dalszym słupku zamykał Denzel Dumfries, ale przestrzelił.

Goście dążyli do zdobycia drugiego gola i w końcu dopięli swego. Kolejną wrzutkę Perisicia wykorzystał Lautaro Martinez. Argentyńczyk był odwrócony plecami do bramki, ale trącił piłkę zewnętrzną częścią stopy i w 73. minucie mógł cieszyć się z trafienia na 2:0. Wydawało się, że Inter do końca będzie miał ten mecz pod kontrolą, ale Spezia zdążyła jeszcze napędzić stracha rywalowi. W 88. minucie Giulio Maggiore zdecydował się na strzał z dystansu, po którym piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki Interu.

Spezia nie zdołała już jednak doprowadzić do wyrównania. Wręcz przeciwnie - to Inter zdołał jeszcze podwyższyć prowadzenie za sprawą Alexisa Sancheza w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Inter wygrał więc 3:1 i został liderem Serie A. Ma 69 punktów, o jeden więcej od Milanu i trzy więcej od Napoli. Czwarty Juventus ma 62 punkty. Jeszcze w piątek swój mecz rozgrywa Milan. Jeśli wygra, to wróci na fotel lidera, ale będzie miał jeden mecz rozegrany więcej od Interu.