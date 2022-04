"Drągowski ma potencjał, by zostać jednym z pięciu najlepszych bramkarzy na świecie"

Fiorentina wciąż walczy o awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. Zespół prowadzony przez Vincenzo Italiano zajmuje siódme miejsce z 53 punktami i traci dwa punkty do Lazio, zajmującego miejsce gwarantujące grę w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Fiorentina ma dodatkowo cztery "oczka" straty do Romy, która na razie jest pewna gry w fazie grupowej Ligi Europy. Duży wpływ na grę Fiorentiny ma Krzysztof Piątek, autor sześciu goli we wszystkich rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowy dzień dla przyszłości Lewandowskiego. "Na czerwono w kalendarzu"

Pomocnik Fiorentiny zachwycony Drągowskim. "Może być jednym z pięciu najlepszych bramkarzy na świecie"

Riccardo Saponara rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" przed 33. kolejką Serie A. Pomocnik Fiorentiny postanowił się wypowiedzieć na temat Bartłomieja Drągowskiego, który teraz przegrywa rywalizację z Pietro Terraciano. Zdaniem Saponary polskiego bramkarza stać na dużo więcej. - Moim zdaniem Bartłomiej Drągowski ma potencjał na to, by zostać jednym z pięciu najlepszych bramkarzy na świecie. Będę to podkreślać. W tym sezonie nie mógł tego wszystkiego pokazać, ale w kolejnych to zrobi - powiedział.

Saponara odniósł się też do transferu Krzysztofa Piątka. Jego zdaniem napastnik dołączył do Fiorentiny w trudnym momencie. - Dusan Vlahović był naszym odniesieniem w ofensywie. Nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać po tym, co się stało. Krzysiek jest innym zawodnikiem, ale był dobrym wyborem, żeby zintegrować się z naszym systemem. Dał nam świadomość, że nadal możemy osiągać dobre wyniki. Podziwiam go - dodał Włoch.

Riccardo Saponara wprost o Zielińskim. "Jeden z najlepszych w Europie"

Riccardo Saponara został też zapytany o Piotra Zielińskiego, z którym grał w barwach Empoli w latach 2015-2016. - Zieliński jest jednym z najlepszych piłkarzy grających obecnie w Europie. Był wtedy nadal młody, ale od razu zauważyłem jego techniką. Krok po kroku pokazywał w meczach to, co był w stanie robić podczas treningów. No i miał spore pole do rozwoju, więc byłem przekonany, że rośnie w siłę - skwitował pomocnik.