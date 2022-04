Oficjalnie: Perin przedłużył kontrakt. Szczęsny nadal ma rywala w bramce Juve

W ostatnich miesiącach pozycja Wojciecha Szczęsnego w Juventusie była regularnie kwestionowana. Latem Juventus szukał możliwości podpisania kontraktu z Gianluigim Donnarummą, ale ostatecznie utalentowany bramkarz wybrał ofertę Paris Saint-Germain. To sprawiło, że zespół ze stolicy Piemontu przestał szukać nowego bramkarza i stwierdził, że Polak pozostanie numerem jeden. Po odejściu Gianluigiego Buffona nowym-starym rywalem Szczęsnego w Juventusie jest Mattia Perin.

Oficjalnie: Znana przyszłość rywala Szczęsnego. Cierpliwość Mattii Perina nagrodzona kontraktem

Juventus poinformował w oficjalnym komunikacie, że Mattia Perin złożył podpis pod nową umową, ważną do końca czerwca 2025 roku. "Wszystko jest czarno na białym, bramkarz będzie kontynuował swoją przygodę w Juventusie. To świetna wiadomość dla niego, ale też dla nas wszystkich. Był zawsze gotowy wejść do akcji, co było ogromną wartością dodaną dla całego zespołu. Pozostajemy razem" - informuje klub. Poprzedni kontrakt Włocha z Juventusem był ważny tylko do końca tego sezonu.

Przygoda Mattii Perina z Juventusem mogła się zakończyć latem 2020 roku, kiedy to miał trafić do Benfiki Lizbona za 15 milionów euro. Transfer ostatecznie upadł z powodu kontuzji pleców i zaniepokojenia Portugalczyków, ponieważ bramkarz miał leczyć kontuzję przez cztery miesiące. Perin zagrał łącznie w 17 meczach w barwach Juventusu, w których ośmiokrotnie zachował czyste konto. 29-latek w tym sezonie wystąpił w ośmiu spotkaniach i w trzech z nich nie puścił bramki.

Mimo nowej umowy dla Perina hierarchia w Juventusie się nie zmienia. To Wojciech Szczęsny pozostaje pierwszym bramkarzem drużyny ze stolicy Piemontu. Juventus obecnie walczy o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego zajmuje czwarte miejsce z 62 punktami i ma pięć punktów przewagi nad Romą. Liderem Serie A pozostaje Milan z 68 punktami.