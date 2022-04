Ciro Immobile mówi dość. Zamierza zakończyć karierę w reprezentacji

Ciro Immobile od 2016 roku występuje w Lazio, które zapłaciło za niego zaledwie 9,5 miliona euro. Zaledwie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w barwach rzymskiego klubu zdobył aż 179 bramek w 255 spotkaniach. W tym sezonie nadal strzela regularnie, bo ma już 29 trafień, z czego aż 24 w Serie A. Napastnik jednak zawodził w kadrze.

Co prawda latem zdobył mistrzostwo Europy, ale na Euro zdobył tylko dwie bramki, w pierwszych dwóch kolejkach. Nieskutecznością raził jednak marcowym barażu do mundialu z Macedonią Północną (0:1). I jeśli przeanalizujemy sobie jego mecze w reprezentacji, to bilans 15 goli w 55 meczach nie rzuca na kolana.

Tym bardziej, że z reguły trafiał w mało prestiżowych meczach. Strzelił w sparingach z Holandią i z Czechami. Mecze eliminacyjne do MŚ i ME? Trafiał z Izraelem, Macedonią, Lichtensteinem, Albanią, Finlandią, Armenią, Irlandią Północną i Litwą. Na dużych turniejach zdobył tylko dwie bramki - z Turcją i Szwajcarią.

Ostatni taniec Immobile

Wszystko wskazuje, że Immobile będzie miał ostatnią szansę na poprawę swojego dorobku. Jak donosi serwis calciomercato.com, Immobile zakończy karierę reprezentacyjną po meczu o Superpuchar z Argentyną. Zwycięzcy tegorocznych mistrzostw Europy i Ameryki Południowej zmierzą się w towarzyskim spotkaniu nazwanym "Finalissima", zaplanowanym na 1 czerwca 2022 roku w Londynie.

Najlepszym strzelcem w historii Włochów jest Luigi Riva, legendarny snajper Cagliari, który zdobył 35 bramek. Immobile jest dopiero 18.