Cudowna przewrotka w Serie A. "Maszynka do strzelania goli" [WIDEO]

To była 53. minuta meczu kończącego 16. kolejkę Serie A: Cagliari - Torino. Z prawej strony dośrodkował Raoul Bellanova, a piłka po zgraniu obrońcy rywali, trafiła na ósmy metr do Joao Pedro. Brazylijski pomocnik nie zastanawiał się, ale uderzył pięknie z przewrotki.

"Maszynka do strzelania bramek"

- Cudownie trafienie. Joao Pedro jest niezatapialny, nieśmiertelny jak na ich realia.To już właściwie legenda Cagliari. Przepięknie złożył się do strzału. Gdyby nie on, to gdzie byłoby Cagliari w tym momencie? Drużyna zdobyła dotychczas 17 goli, a on sam dziewięć. To maszynka do strzelania bramek - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

Gol Brazylijczyka (dziewiąty w tym sezonie, co daje mu czwarte miejsce wśród najskuteczniejszych) sprawił, że mecz zakończył się remisem 1:1. Cagliari zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli (10 punktów), a nie wygrało w siedmiu ostatnich meczach ligowych. Torino jest na 13 pozycji (19 punktów).

