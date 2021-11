Polska może zorganizować kolejną wielką imprezę! Prezes Kulesza zabrał głos

UEFA poinformowała w czwartek 4 listopada, że Polska jest jednym z pięciu krajów, który ubiegają się o organizację piłkarskich mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku. Do organizacji imprezy zgłosiły się również: Francja, Szwajcaria, Ukraina oraz łączony komitet Danii, Finlandii, Norwegii oraz Szwecji. Proces ubiegania się o organizację ME ruszył w lipcu tego roku, a jednym z wymagań jest posiadanie ośmiu stadionów mogących pomieścić co najmniej 15 tys kibiców. Kraje mogą składać oferty do października przyszłego roku.

Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, rozmawiał z TVP Sport na temat organizacji mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku. Kulesza potwierdził, że związek chciałby zorganizować europejski czempionat.

- Zależy nam na tym, dlatego spotkałem się z Aleksandrem Ceferinem, prezesem UEFA. Moim zdaniem, jako niemała federacja, mamy duży potencjał organizacyjny i powinniśmy otrzymać możliwość promocji kobiecego futbolu w Polsce. Warto pokazywać szerszej publiczności mecze kobiet na wysokim poziomie - powiedział.

Prezes PZPN ocenił także, jak duże szanse na organizację mistrzostw Europy? - Szansa jest zawsze, ale musimy jeszcze trochę poczekać. Nie jest tak, że chodzimy, pukamy do kolejnych drzwi i namawiamy do głosowania na nas. Mamy swoje argumenty i możemy pokazać, że wizja mistrzostw w naszym kraju jest ciekawa. Rozmawiałem na ten temat choćby z Armandem Daką, szefem federacji w Albanii" - dodał Kulesza.

UEFA wybierze organizatora mistrzostw Europy kobiet w grudniu 2022 roku. Cezary Kulesza uważa, że Polska ma sporo argumentów ku temu, żeby zostać organizatorem ME w 2025 roku. "Mamy świetną infrastrukturę, pod tym kątem w mojej opinii przebijamy pozostałe kraje. Do tego na naszą korzyść przemawia przeszłość, każda impreza była przygotowana na wysokim poziomie. No i u nas jest olbrzymi potencjał pod kątem rozwoju piłki nożnej kobiet" - skwitował prezes PZPN.