Nowe informacje ws. stanu zdrowia Piotra Zielińskiego przed zgrupowaniem reprezentacji Polski

Zdecydowanie nie jest to udany początek sezonu dla Piotra Zielińskiego. Polak musiał już w 35. minucie opuścić boisko w niedzielnym spotkaniu Napoli z Venezią w 1. kolejce Serie A. Reprezentant Polski doznał kontuzji po ostrym wejściu rywala i nie był w stanie kontynuować gry. Pojawiły się obawy, że uraz może być bardzo poważny.

Dobre wieści ws. Piotra Zielińskiego. Przerwa może być krótsza niż zakładano

Pierwsze diagnozy i doniesienia w sprawie stanu zdrowia Piotra Zielińskiego nie były zbyt optymistyczne. Mówiło się o co najmniej kilkutygodniowej przerwie od gry. Teraz jednak z Włoch napływają nieco lepsze informacje. Według dobrze zorientowanego w sprawach Napoli profilu na Twitterze "Napoli Report" uraz Polaka nie jest tak groźny jak się początkowo wydawało.

- To tylko silne stłuczenie. Stan jego zdrowia będzie oceniany dzień po dniu, więc jego obecność od pierwszej minuty w meczu przeciwko Genoi nie jest wykluczona - poinformowano. Jeżeli te doniesienia by się potwierdziły to byłyby to świetne informacje, nie tylko dla kibiców Napoli, ale także reprezentacji Polski. Oznaczałyby one, że Zieliński weźmie udział we wrześniowych meczach eliminacji do mistrzostwa świata w Katarze.

Spotkanie 2. kolejki Serie A pomiędzy Napoli a Genoą odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia, a już dzień później w Warszawie rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski. W jego trakcie nasi kadrowicze rozegrają trzy spotkania - z Albanią (2.09), San Marino (5.09) i Anglią (8.09).