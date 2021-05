"LGdS": Real coraz bliżej zmiany trenera. "Szalenie pragnie dołączyć do klubu"

"Prezydent Realu Madryt, Florentino Perez, skontaktował się z Allegrim trzy lata temu. Wtedy Massimiliano Allegri odrzucił umowę, ponieważ doszedł do porozumienia ws. nowej umowy z Juventusem. Obecnie Allegri pozostaje bez zatrudnienia. Były bezpośrednie kontakty. Włoch zaakceptowałby pracę w Realu Madryt" - napisał kilka dni temu Fabrizio Romano, dziennikarz "Sky Sports" świetnie zorientowany w tematyce transferów.

Zinedine Zidane musi podjąć decyzję. Wzajemna chemia między Allegrim i Realem Madryt wpłynie na stanowisko trenera?

Dziennikarze "La Gazzetta dello Sport" dodają nawet, że Włoch miałby zarabiać w Realu Madryt 10 milionów euro za sezon, a długość jego kontraktu wyniosłaby dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Z kolei "AS" informuje, że władze klubu rozpatrują jeszcze jedną kandydaturę - byłego napastnika Realu Raula Gonzaleza. Kluczowa w kontekście podpisania kontraktu z nowym trenerem jest decyzja Zinedine'a Zidane'a.

W ciągu najbliższych dni ma się wyjaśnić przyszłość Zinedine'a Zidane'a w Realu Madryt. Włoskie media podały, że władze klubu czekają tylko na decyzję Francuza, aby rozpocząć negocjacje z jego następcą. Szczególnie że zdaniem "AS-a" Allegri "sam szalenie pragnie dołączyć do klubu". Ma on być głównym kandydatem, ze względu na jego doświadczenie i osiągnięcia w poprzednich klubach. W swojej karierze 53-latek sześciokrotnie zdobył mistrzostwo Włoch, cztery razy zdobył Puchar kraju i trzy razy Superpuchar. Dziewięciokrotnie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, choć w tych rozgrywkach Allegri nie triumfował ani razu.

Raul byłby zdecydowanie bardziej ryzykowną opcją. Po rozpoczęciu kariery trenerskiej Hiszpan prowadził jedynie młodzieżowe zespoły Realu Madryt. Od 2019 roku trenuje Real Madryt Castilla. Na swoim koncie ma triumf w młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA. Mimo to władze klubu miały się skontaktować z Raulem ws. nowego stanowiska.

Zinedine Zidane po raz drugi w swojej karierze objął Real Madryt w marcu 2019 roku, ale jego obecna kadencja jest zdecydowanie mniej udana niż poprzednia. W tym czasie 48-latek zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii. Obecnie Real znajduje się na 2. miejscu w tabeli i walczy o sukces w La Liga. Do Atletico Madryt traci dwa punkty.