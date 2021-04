Brat polskiego piłkarza uderza w Napoli. "To jest, k***a, kuriozalne. Idioci"

Hubert Idasiak to utalentowany polski bramkarz. Jest wychowankiem Orlika Darłowo. W 2016 roku trafił do akademii Pogoni Szczecin. W juniorach grał przez dwa sezony, aż w końcu talent u bramkarza zobaczyli Włosi. W 2018 roku Polak trafił do Napoli. Na razie nie zadebiutował w pierwszej drużynie w oficjalnym meczu. Gra w zespole młodzieżowym, ale zdarzało mu się już usiąść na ławce rezerwowych w meczu pierwszej drużyny. W tym sezonie czterokrotnie znalazł się w kadrze meczowej w Serie A (ostatni raz w minionej kolejce w meczu z Torino), a także dwukrotnie w Lidze Europy.

Wygląda na to, że wkrótce Polak znowu zasiądzie na ławce rezerwowych. Tylko że tym razem generuje to więcej problemów niż korzyści. 19-letni Idasiak przygotowuje się do egzaminu maturalnego. Okazuje się, że nie będzie mógł do niego podejść. Klub potrzebuje go w najbliższych meczach i nie chce puścić piłkarza.

Tak przynajmniej wynika z relacji brata Huberta, Patryka. Na Twitterze w mocnych słowach skrytykował on działania klubu. Pisze, że Hubert bardzo dbał o swoje wykształcenie i znalazł szkołę online, w której mógł przygotować się do egzaminu. Wszystko na własny koszt. Jednak klub zablokował mu możliwość przystąpienia do matury. - Pamiętam, jak w Pogoni Szczecin, klub bardzo kładł nacisk na matury chłopaków. Hubert opłaca sobie sam szkołę online przez trzy lata, a Napoli nie chce go puścić na maturę, bo potrzebują trzeciego GK, który i tak na ławce zbija bąki. Przecież to jest, k***a, kuriozalne – grzmi Patryk Idasiak na Twitterze. Dodajmy, że we Włoszech kadra meczowa liczy 23 piłkarzy. W niektórych klubach na ławce zasiada dwóch bramkarzy. Tak też jest w Napoli. Podczas ostatniego meczu z Torino na ławce po stronie Napoli oprócz Idasiaka znalazł się inny golkiper – Nikita Contini. Na boisku był natomiast Alex Meret.

- Włosi mają w******e w naukę i potem się okazuje, że są takimi idiotami. Młodemu bardzo zależało na maturze, szukał jakiejś opcji i znalazł szkołe online. Zajęcia przez trzy lata, sam to opłaca, klub ma to w d****e. A teraz nawet blokują mu możliwość zdania matury. Idioci – pisze dalej Patryk Idasiak - Wszystko trzeba będzie załatwiać, kombinować, anulować bilety, przejazdy, noclegi. Bo nie mogą wziąć wyjątkowo chłopaka, który i tak trenuje z seniorami – pisze brat piłkarza zapytany o to, czy Hubert będzie mógł przystąpić do drugiego terminu.

Matury w Polsce rozpoczynają się 4 maja i trwają do 20 maja z wyłączeniem weekendów. Najbliższe mecze Napoli rozegra 2 maja z Cagliari i 8 maja ze Spezią.