Liga Mistrzów priorytetem Donnarummy. Co z wielkim transferem?

Kontrakt Gianluigiego Donnarummy z Milanem wygasa z końcem sezonu 2020/2021. Ostatnia propozycja klubu to dwuletni kontrakt i siedem milionów euro za sezon (plus milion w bonusach). Klub dodatkowo jest skłonny umieścić w niej klauzulę odstępnego w wysokości 30-35 milionów euro, którą każdy zainteresowany będzie mógł uiścić w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów. Mino Raiola i piłkarz pozostają nieugięci i żądają 12 milionów euro rocznie. Kibice Milanu są wściekli na swojego bramkarza, który po porażce 0:3 z Lazio uśmiechał się podczas rozmowy z Pepe Reiną.

Gianluigi Donnarumma nie będzie spieszył się z ostateczną decyzją. Bramkarz zdecyduje się na klub grający w Lidze Mistrzów

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio gościł na antenie włoskiej telewizji Sky Sport 24. Podczas programu został on zapytany o sytuację Gianluigiego Donnarummy. Według informacji podawanych przez dziennikarza, zawodnik nie zamierza spieszyć się z podjęciem ostatecznej decyzji. – Wszystko jest zależne od zajęcia miejsca w pierwszej czwórce. Poza chęcią zarobku Donnarumma chce grać w Lidze Mistrzów, jak dotąd nie zagrał tam ani minuty. Jeśli Milan się nie zakwalifikuje lub Juventus nie osiągnie tego celu, to będzie to miało wpływ na jego ostateczną decyzję – powiedział Di Marzio.

Według informacji Corriere dello Sport, Donnarummą zainteresowany jest Juventus, który zaproponował mu 10 milionów euro za sezon. Aby negocjacje między obiema stronami doszły do skutku, wpierw klub będzie musiał opuścić Wojciech Szczęsny. Bramkarz reprezentacji Polski cieszy się zainteresowaniem klubów grających w Premier League.

Gianluigi Donnarumma zagrał w 32 meczach tego sezonu w Serie A i w dziewięciu z nich zachował czyste konto. Lepszy wynik od Włocha ma tylko Samir Handanović z Interu Mediolan, który w 13 spotkaniach nie tracił bramki.