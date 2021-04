Mayorga żąda dziesiątek milionów dolarów od Ronaldo! 60 świadków

Trzy lata temu była modelka, Kathryn Mayorga, oskarżyła Cristiano Ronaldo o gwałt. Miało do tego dojść w 2009 roku w Las Vegas. Według relacji kobiety, Portugalczyk miał ją zaprosić do pokoju hotelowego, gdzie ją zgwałcił. W 2010 roku kobieta podpisała ugodę, na mocy której miała otrzymać 375 tysięcy dolarów w zamian za milczenie. Ronaldo od początku zaprzeczał wszystkiemu i nie przyznał się do winy. Ostatecznie nie usłyszał żadnych zarzutów. W lipcu 2019 roku sąd umorzył postępowanie z braku dowodów.

Batalia sądowa trwa jednak nadal, a przedmiotem sporu jest zawarta w 2010 roku ugoda. Mayorga wytoczyła Portugalczykowi proces domagając się odszkodowania. Według niej była niezdolna do podpisania tej ugody. Powodem tego miał być jej stan psychiczny. Była rzekomo tak zrozpaczona, że nie miała zdolności prawnej do podpisania umowy o zachowaniu poufności. Dwa tygodnie temu media informowały o tym, że jej obóz dysponuje listą 16 lekarzy i ekspertów mających potwierdzić zły stan psychiczny Mayorgi. "The Sun" informował, że kobieta domaga się 210 tysięcy dolarów odszkodowania.

Ciąg dalszy kłopotów Ronaldo. Mayorga domaga się ogromnej kwoty za "ból i cierpienie"

Teraz okazuje się, że gra toczy się o wiele większe pieniądze. "Daily Mail" informuje, że Mayorga domaga się aż 56 milionów funtów! Angielscy dziennikarze powołują się na dokumenty sądowe dotyczące całej sprawy. Jak Mayorga i jej prawnicy argumentują taką kwotę? Ma to być odszkodowanie za przeszły i przyszły "ból i cierpienie", a także odszkodowanie karne, mające na celu ukaranie Portugalczyka. Do tego dochodzą także wydatki Mayorgi i koszty procesu. Łącznie ma to być ponad 56 milionów funtów, co odpowiada dwuletniej pensji Portugalczyka.

"Daily Mail" informuje, że zespół prawny Mayorgi ma listę 60 świadków, których chce przesłuchać. Wśród nich jest m.in. szef Juventusu, Andrea Agnelli, a także agent piłkarza, Jorge Mendes.