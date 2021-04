Chwile grozy Smallinga. Na oczach żony i dziecka okradli go złodzieje

Kolejny piłkarz występujący we włoskiej Serie A został okradziony. Tym razem padło na obrońcę AS Romy, Chrisa Smallinga. Złodzieje weszli do mieszkania, w którym piłkarz był wraz z żoną i dzieckiem i zmusili go do otwarcia sejfu i oddania kosztowności.

2 Fot. Alfredo falcone / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl