Media: Juventus niezadowolony z Wojciecha Szczęsnego. Możliwy powrót do Anglii

Wojciech Szczęsny jest podstawowym bramkarzem Juventusu, ale w ostatnim czasie zaliczył kilka błędów, przez które włoskie media zaczęły kwestionować jego (dotychczas niepodważalną) pozycję numer 1, głównie po rewanżu 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Porto i po derbach Turynu (choć w ostatnim meczu z Genoą Szczęsny popisał się znakomitymi interwencjami). Jak informuje Nicolo Schira, władze Juventusu nie są do końca zadowolone z postawy Szczęsnego i dlatego myślą o sprowadzeniu Gianluigiego Donnarummy z Milanu.

Zobacz wideo Babol Szczęsnego w derbach Turynu. "Znowu. Nieprawdopodobne" [ELEVEN SPORTS]

- Juventus postara się sprowadzić Donnarummę, jeśli nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu z Milanem (jeszcze nie ma porozumienia) - pisze włoski dziennikarz. Mistrzowie Włoch obserwują Donnarummę od dłuższego czasu, widząc w nim potencjalnego bramkarza na lata.

Donnarumma za Szczęsnego w Juventusie? "Juve rozważy taką ofertę"

- Jeśli Gigio nie dogada się z Milanem, to Juventus i PSG się nim zainteresują. Juve od lat myśli o Donnarummie, szczególnie że klub ma doskonałe relacje z jego agentem Mino Raiolą. Turyńczycy nie chcą się pozbywać Szczęsnego, ale jeśli pojawi się dobra oferta, a jest zainteresowanie z klubów niemieckich i angielskich, to Juventus rozważy taką ofertę - mówił w rozmowie z Antonim Partumem ze Sport.pl Mirko Di Natale z TuttoJuve.com.

Zachwycony Guardiola wskazał bohatera Manchesteru City. "Nietykalny"

Opcja takiej zamiany - Szczęsnego na Donnarummę - byłaby dla Juventusu tym bardziej kusząca, że bramkarz Milanu jest uznawany za najlepszego piłkarza na swojej pozycji w Serie A. W tej chwili to są, moim zdaniem, dwaj najlepsi bramkarze Serie A. Donnarumma jest numerem 1, a Wojtek tuż za nim – powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty Ivan Zazzaroni, redaktor naczelny włoskiego dziennika "Corriere dello Sport", choć on akurat wątpi, by mistrzowie Włoch pozyskali Donnarummę.

Jak dodaje Schira, gdyby Szczęsny miał odejść z Juventusu, to zainteresowanie przejawiają nim kluby z angielskiej Premier League. Szczęsny w tym sezonie rozegrał 32 mecze, w których puścił tyle samo goli i zaliczył osiem czystych kont.