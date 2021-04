Nowy Haaland w europejskiej piłce? "Mogę osiągnąć taki poziom"

Obecny sezon w wykonaniu Fiorentiny nie napawa kibiców tego klubu optymizmem. Zespół zajmuje 15. miejsce w tabeli Serie A z 30 punktami i ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową. Dodatkowo zmaga się on z licznymi zmianami menedżerskimi - od listopada 2020 do marca 2021 roku drużynę prowadził Cesare Prandelli, a od 24 marca znów na stanowisku trenera pracuje Giuseppe Iachini (wcześniej pracował w tej roli od grudnia 2019 do listopada 2020 roku – dop.red). Jednym z największych objawień tego sezonu jest jednak napastnik Fiorentiny, Dusan Vlahović, który zdobył już 15 bramek w sezonie.

Napastnik Fiorentiny, Dusan Vlahović: Może to aroganckie, ale uważam, że osiągnę poziom Haalanda

W meczu 30. kolejki Serie A Fiorentina przegrała z Atalantą Bergamo 2:3, a oba gole strzelił Dusan Vlahović. Napastnik w ostatnich tygodniach notuje ogromny wzrost formy, co przełożyło się też na jego pozycję w reprezentacji Serbii. Vlahović w marcowych spotkaniach z Irlandią (3:2) i Portugalią (2:2) wystąpił w podstawowym składzie kosztem napastnika Eintrachtu Frankfurt, Luki Jovicia.

Serb udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi "La Repubblica", w którym opowiedział, kto jest jego idolem i w czym tkwi sekret jego dobrej dyspozycji. – Czuję dużą odpowiedzialność. Jesteś wielki, kiedy strzelasz dwa gole w moim wieku, ale jesteś slaby, jeśli w dwóch meczach bramki nie zdobywasz. Jestem skupiony i twardo stąpam po ziemi. Nie wiem, gdzie dotrę, ale nie chcę niczego żałować. Chcę się doskonalić każdego dnia. Próbuję wielu rzeczy na treningu, ale należy powtarzać w kółko te same ruchy. Cristiano Ronaldo chce się doskonalić i to jest sekret mistrzów. Z kolei Ibrahimović jakiś czas temu napisał do mnie wiadomość: "powodzenia we wszystkim, wszystkiego dobrego". Napisał to po serbsku, w moim języku. Tylko on to zrobił – powiedział.

Vlahović pokusił się też o porównanie do Erlinga Brauta Haalanda. Napastnik twierdzi, że jest w stanie osiągnąć poziom piłkarza Borussii Dortmund. – Obserwuję Haalanda. Próbuję zrozumieć, jak stał się kompletnym napastnikiem i analizuję sposób, w jakim on się porusza. Może to będzie aroganckie, ale ze swoim zaangażowaniem mogę osiągnąć równie wysoki poziom, co on – dodał.