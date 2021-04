Włoski dziennikarz ma dość dyskusji na temat Szczęsnego. "To numer dwa"

Wojciech Szczęsny przeżywa nie najlepszy okres w swojej karierze. Polski bramkarz stracił miejsce w składzie na rzecz Gianluigiego Buffona dwie kolejki temu, kiedy Juventus mierzył się z Napoli. Był to efekt kiepskich występów Szczęsnego. Polak znalazł się na celowniku mediów i kibiców po derbach Turynu, w których zawinił przy obu straconych golach (ostatecznie mecz skończył się remisem 2:2). Wcześniej włoskie media oskarżyły Szczęsnego o błąd przy bramce dla FC Porto w 1/8 finału Ligi Mistrzów, choć w rozmowie z ze Sport.pl Andrzej Dawidziuk, były trener bramkarzy reprezentacji Polski, wskazał, że polski bramkarz nie był winny utraty gola. Nawet w reprezentacji Polski golkiper Juventusu nie zanotował dobrego występu przeciwko Węgrom. Szczęsny popełnił błąd przy pierwszej bramce dla rywali.

Zobacz wideo Świetne interwencje Wojciecha Szczęsnego w meczu z Genoą [ELEVEN SPORTS]

To wszystko spowodowało, że Polak znalazł się w ogniu krytyki. Pojawiły się nawet informacje, że miałby on odejść z klubu, a w jego miejsce w Turynie pojawiłby się Gianluigi Donnarumma z Milanu. Te głosy jak nagle się pojawiły, tak ucichły po zeszłym weekendzie, bo Szczęsny wrócił do bramki Juventusu na mecz z Genoą i zebrał pozytywne oceny.

Włoski dziennikarz chwali Szczęsnego. "To bardzo dobry bramkarz"

- Nie widzę możliwości, żeby Donnarumma zastąpił Szczęsnego w bramce. Decydują o tym dwie sprawy. Po pierwsze kwestie finansowe, po drugiej jakość Wojtka. To bardzo dobry bramkarz. Może nie jest to jego najlepszy sezon, ale trzeba patrzeć szerzej. Nie ma wielkiego spadku formy a odpowiedzialność za słabsze wyniki ponosi cała drużyna. W tej chwili to są, moim zdaniem, dwaj najlepsi bramkarze Serie A. Donnarumma jest numerem 1, a Wojtek tuż za nim – powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty Ivan Zazzaroni, redaktor naczelny włoskiego dziennika "Corriere dello Sport".

Zdaniem włoskiego dziennikarza bramki Juventusu nadal powinien bronić Szczęsny, a miejsce Buffona jest na ławce rezerwowych. - Buffon ma 43 lata, moim zdaniem pozwalanie mu na grę to błąd – twierdzi Zazzaroni.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie Serie A zagrał w 24 meczach. Puścił łącznie 24 bramki, pięć razy zachował czyste konto. We wszystkich rozgrywkach zagrał w 32 spotkaniach. 32 razy wyciągał piłkę z siatki, osiem razy kończył mecz na zero z tyłu.