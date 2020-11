Media ujawniły oczekiwania finansowe Milika! Tyle chce zarabiać w nowym klubie

Arkadiusz Milik wciąż znajduje się w trudnej sytuacji w Napoli. Napastnik reprezentacji Polski nie chciał przedłużyć kontraktu z obecnym klubem i zamarzył o transferze do Juventusu. Kiedy ten nie wypalił, Milik wciąż mógł latem odejść z Napoli, jednak odrzucił kilka ofert z Włoch oraz Niemiec.

Transferowe zamieszanie sprawiło, że prezes Napoli, Aurelio De Laurentiis, zapowiedział, że Polak do zostanie w klubie do końca sezonu i nie zagra w nim żadnego meczu. Chociaż Milik trenuje z zespołem Gennaro Gattuso, to nie został zgłoszony ani do rozgrywek Serie A, ani do Ligi Europy.

Kontrakt napastnika z Napoli wygasa latem przyszłego roku. Jeśli zimą Milik nie zmieni klubu, to wszystko wskazuje na to, że do końca sezonu nie rozegra żadnego meczu, co będzie dla niego fatalną informacją w kontekście Euro 2020. Szansą dla reprezentanta Polski jest transfer zimą. Napastnik będzie musiał jednak nie tylko znaleźć klub, który zapłaci za niego pieniądze na pół roku przed końcem kontraktu, ale też zejść z finansowych oczekiwań.

Ogromne oczekiwania Milika

O sytuacji naszego zawodnika wypowiedział się znany włoski dziennikarz Stefano Agresti, który ujawnił, że Polak mógł przejść do Interu Mediolan. - Interesowali się nim już latem, jednak wtedy nie mogli porozumieć się z Napoli, które żądało za niego sporych pieniędzy. Zimą powinno być łatwiej, bo klub będzie wolał cokolwiek zarobić na Miliku niż oddać do latem za darmo. Problemem jest jednak sam zawodnik, który żąda aż 5,5 miliona euro pensji - powiedział Agresti w programie Diretta Mercato, w telewizji 7 Gold.

Milik w Napoli gra od 2016 roku, gdzie według nieoficjalnych źródeł, zarabia obecnie 2,5 miliona euro rocznie. Teraz reprezentant Polski oczekuje znacznej podwyżki, o czym pisaliśmy już wcześniej w kontekście innych zainteresowanych nim klubów.