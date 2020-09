Arkadiusz Milik zablokował wielkie transfery w Serie A! Chce do klubu, który go nie chce

Zobacz wideo Napoli - Udinese 2:1. Milik na 1:1 [ELEVEN SPORTS]

Kontrakt Arkadiusza Milika z Napoli wygasa za rok, więc obecne okienko transferowe (potrwa do 5 października) jest ostatnią okazję dla prezesa Aurelio De Laurentiisa, aby zarobić na Polaku. Początkowo właściciel Napoli deklarował, że nie sprzeda napastnika za mniej niż 50 milionów euro. Pandemia koronawirusa jednak mocno pokrzyżowała mu plany, bo niemal wszystkie europejskie kluby wyraźnie odczuły kryzys ekonomiczny. Telewizja Rai donosi, że sytuacja się diametralnie zmieniła i Napoli jest w stanie sprzedać Milika nawet za 20 milionów euro.

Faworytem w wyścigu po 26-latka jest w tej chwili Roma, która oferuje tylko 15 milionów i dwa w bonusach. Obie strony mogą się dogadać, o czym wspomina telewizja RAI. Problem w tym, że Milik nie chce przejść do rzymskiego zespołu, a do Juventusu. Mistrz Włoch zmienił cele transferowe i wolałby pozyskać innego gracza. Jednym z nich jest Edin Dżeko a drugim Luis Suarez. Aby obaj mogli zmienić kluby, to najpierw Milik musiałby się zgodzić na przejście do Romy.

"Corriere dello Sport": Milik blokuje rynek transferowy

"Corriere dello Sport" na niedzielnej okładce informuje, że "Milik blokuje rynek transferowy napastników. Polak chce do Juventusu, który wolałby Luisa Suareza, a dodatkowo zatrzymał Dżeko w AS Roma" - możemy przeczytać na okładce "CdS".

Spekulowano też, że Milik może trafić również do Tottenhamu albo RB Lipsk. 26-latek jest zawodnikiem Napoli od 2016 roku. W poprzednim sezonie rozegrał 35 meczów, w których strzelił 14 goli.

