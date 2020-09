Mateusz Klich skomentował piorunujący debiut w Premier League. "Maszerujemy razem"

Zobacz wideo Klich: Nie ma lepszej ligi niż Premier League. Chciałbym tam zagrać

Liverpool pokonał Leeds United 4:3 w pierwszej kolejce Premier League. Obie drużyny rozegrały na Anfield Road bardzo dobry mecz. Chociaż mistrzowie Anglii trzykrotnie obejmowali prowadzenie po dwóch golach Mohameda Salaha i bramce Virgila van Dijka, to beniaminek ligi za każdym razem odpowiadał po trafieniach Jacka Harrisona, Patricka Bamforda oraz Mateusza Klicha. Ostateczne słowo należało jednak do Liverpoolu, który zdobył 4. gole za sprawą Salaha, który skompletował hat-tricka.

Klich o debiucie w Premier League na Anfield. "Marzenia się spełniają"

Po meczu głos zabrał polski pomocnik zespołu Marcelo Bielsy. Na Instagramie podzielił się swoimi wrażeniami z tego meczu, wstawiając kilka zdjęć z niego i publikując wymowny komentarz. - Marzenia się spełniają. Maszerujemy razem! - napisał Klich.

Anglicy chwalą Mateusza Klicha

Portal Skysports.com wystawił Polakowi notę 8 w 10-stopniowej skali. Żaden z piłkarzy przebywających na boisku nie otrzymał wyższej oceny. Takie same portal wystawił jedynie Salahowi i Harrisonowi.

"Bardzo dużo walczył, ale dał też piłkarską jakość. Mądrymi podaniami i biegami do przodu spajał ataki Leeds. Jeden z takich biegów pozwolił mu strzelić gola, którym doprowadził do trzeciego remisu w meczu. Jeden kluczowy blok idealnie podkreślił pracę, jaką wykonał w sobotę" - czytamy w uzasadnieniu.

Notę 7 w 10-stopniowej skali wystawił Klichowi "The Independent". Takie same noty w Leeds otrzymali jedynie bramkarz Illan Meslier, Helder Costa oraz Bamford. "Był niesamowicie pracowity, bardzo dobrze prezentował się w przejściach z obrony do ataku. Zdobył piękną bramkę" - czytamy w uzasadnieniu.

Występ reprezentanta Polski docenił też portal 90min.com. Ten również wystawił Klichowi notę 7/10. Takie same otrzymali tylko Costa, Harrison oraz Kalvin Phillips. "Rywalizował z najtrudniejszym przeciwnikiem w lidze, a mimo to zagrał na swoim poziomie. Jego bramka, która dała Leeds trzeci w meczu remis była piękna. Wojownik" - tłumaczy portal.

W następnej kolejce zespół Bielsy zagra u siebie z Fulham (sobota), a Liverpool na wyjeździe zmierzy się z Chelsea (niedziela).

