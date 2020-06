Arkadiusz Milik daje Napoli Puchar Włoch! Zdecydowały rzuty karne

Na pustym Stadio Olimpico mecz rozpocz掖 si od hymnu W這ch od酥iewanego a capella i minuty ciszy dla ofiar epidemii koronawirusa. Mecz nie zawi鏚 i emocje trzyma造 do samego ko鎍a, pomimo nietypowej atmosfery fina這wego meczu krajowego pucharu.

Show bramkarzy

W wyj軼iowym sk豉dzie Napoli z polskich zawodnik闚 znalaz si tylko Piotr Zieli雟ki, a Arkadiusz Milik zacz掖 mecz na 豉wce. W bramce Juventusu w Pucharze zawsze zamiast Wojciecha Szcz瘰nego pojawia si natomiast Gianluigi Buffon. Nie inaczej by這 tym razem.

Przez pierwsze 45 minut Juventus prowadzi gr. D逝窺zymi momentami dru篡na z Turynu nie mog豉 si jednak przebi przez defensyw Napoli. Je郵i pi趾arzom Maurizio Sarriego to si udawa這, nie wykorzystywali swoich okazji. Tak, jak w czwartej minucie, gdy pi趾 niecelny podaniem odda im Jose Callejon, ale lekkim strza貫m Alexa Mereta nie zaskoczy Cristiano Ronaldo. P騧niej podobne uderzenia oddawa m.in. Bentancur, ale nie sprawia nimi zagro瞠nia.

Kolejna ciekawsza sytuacja Juventusu pojawi豉 si dopiero w ko鎍闚ce pierwszej po這wy, gdy dru篡na wysz豉 w dw鎩kowej akcji. Ronaldo szykowa si ju do strza逝 po odegraniu pi趾i, ale zn闚 dobrze zachowa si Meret, przecinaj帷 podanie. Napoli tak瞠 nie brakowa這 sytuacji, ale u go軼i spor klas pokazywa Buffon. Wybroni cho熲y dwa 鈍ietne strza造 Lorenzo Insigne - jeden z rzutu wolnego, kt鏎y wywalczy Piotr Zieli雟ki, a drugi po rozegraniu rzutu ro積ego.

Wej軼ie Milika i zmarnowane szanse Napoli

Po przerwie Juventus wci捫 nie wykorzystywa okazji do skutecznego wej軼ia w pole karne, a Napoli chwilami potrafi這 przejmowa inicjatyw. Gennaro Gattuso w 67. minucie zdecydowa si wpu軼i na boisko Arkadiusza Milika. Ju pi耩 minut p騧niej mia dobr szans, gdy wyra幡ie przestrzeli, dostaj帷 pi趾 na 鈔odek pola karnego. Do ko鎍a spotkania w posiadaniu pi趾i przewa瘸 zesp馧 Sarriego, ale wi璚ej sytuacji - strza豉mi Insigne czy Matteo Politano - tworzy這 sobie Napoli. W 88. minucie rozgrywaj帷ego niez貫 spotkanie Piotra Zieli雟kiego zmieni Elif Elmas. To w豉郾ie Alba鎍zyk uderzy w s逝pek w trzeciej minucie doliczonego czasu gry, gdy w polu karnym Buffona zagotowa這 si po rzucie ro積ym i uderzeniu Politano. Ostatecznie pi趾a wysz豉 jednak poza pole karne.

Arkadiusz Milik zapewni Puchar W這ch dla Napoli

W meczu nie przewidziano dogrywki, wi璚 pi趾arze przeszli bezpo鈔ednio do rzut闚 karnych. Ju pierwszej "jedenastki" nie trafi Paulo Dybala, kt鏎ego strza obroni Meret. W drugiej serii strza貫m ponad poprzeczk pi趾 pos豉 Alex Sandro. Sytuacja Juventusu zrobi豉 si beznadziejna. Napoli trafia這 jednak za ka盥ym razem. Do ostatniego karnego pewnie podszed Arkadiusz Milik i zapewni Napoli pierwsze trofeum po sze軼iu latach.

Juventus szans na czternasty w historii Puchar W這ch straci這 dopiero w serii rzut闚 karnych. Historia lubi si powtarza, bo Napoli zdoby這 trofeum w taki spos鏏, jak sze嗆 lat temu pod wodz Rafaela Beniteza. To ich sz鏀ty triumf w historii rozgrywek.

