Lewandowski wyszedł z autobusu i się zaczęło. Sceny w Hiszpanii

Rywalem "Dumy Katalonii" w czwartkowym meczu Pucharu Króla był Racing Santander, lider LaLiga 2. Miejscowi fani mogli więc poczuć przedsmak tego, jakie mecze czekają ich zespół, jeżeli ten wywalczy awans do elity. Z kolei piłkarze gospodarzy na boisku poznali jakość rywali, którzy pokonali ich 2:0. Lewandowski pojawił się na boisku w 68. minucie, po tym, jak zmienił Ferrana Torresa. W przeciwieństwie do młodszego kolegi, Polak nie wpisał się na listę strzelców.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Kibice oszaleli na widok Lewandowskiego. W komentarzach chwalą jego zachowanie

Polak okazał się za to jednym z największych zwycięzców jeżeli chodzi o relację z fanami przy okazji tego wydarzenia. Przed meczem FC Barcelona opublikowała na Instagramie rolkę z momentu wysiadania zawodników z klubowego autobusu. Kilku z nich, jak Lamine Yamal czy Marcus Rashford, zupełnie zignorowało pokaźną grupę wiwatujących na ich widok kibiców. Niektórzy wręcz skrywali twarze w kapturach z słuchawkami założonymi w uszach. Lewandowski postąpił zupełnie inaczej.

37-latek wyszedł z autobusu w bluzie, bez żadnych słuchawek. Od razu gdy się pojawił, w tłumie rozległ się okropny wrzask uwielbienia. Na reakcję piłkarza kibice nie musieli długo czekać, gdyż ten od razu pomachał im na przywitanie.

To wszystko mogą wydawać się drobne, mało istotne gesty. Ale takie zachowania również budują relację zawodnika z kibicami. Najlepiej widać to w komentarzach zamieszczonych pod filmem.

"Raphi, Lewy i Fermin [poza Polakiem ta dwójka także pozdrowiła kibiców - dop. red.], dziękuję za pozdrowienia dla fanów i za to, że nie ignorujecie ich, jakby byli niczym" - napisał jeden z sympatyków "Dumy Katalonii", niejako sugerując, jak słabo zachowała się reszta zespołu, poza wymienionymi trzema graczami.

"Nie kibicuję żadnej drużynie, ale myślę, że proste przywitanie czy zwykłe spojrzenie wiele znaczyłoby dla fanów, którzy czekają tam specjalnie dla ciebie" - zauważył inny użytkownik Instagrama.

"Podobało mi się zachowanie Lewandowskiego" - skomentował kolejny kibic, a wielu fanów w komentarzach wysyłało gify z Polakiem.

Czy więc można zagrać przeciętne zawody po wejściu z ławki rezerwowych, a i tak coś ugrać przy tej okazji? Robert Lewandowski pokazał, że jak najbardziej można.