To się dzieje! Ter Stegen powiedział "tak"

Marc-André ter Stegen to jedna z najważniejszych postaci FC Barcelony ostatnich lat. Od sierpnia 2024 roku Niemiec jest kapitanem Dumy Katalonii. Opaski nie utracił, nie licząc krótkiego zamieszania z raportem medycznym latem ubiegłego roku do dziś. Mimo to doświadczony piłkarz coraz rzadziej ma okazję wyprowadzać zespół na murawę. Wcześniej walczył z kontuzjami, a obecnie jest tylko zmiennikiem dla Joana Garcii. Brak minut prawdopodobnie doprowadzi do odejścia zasłużonego piłkarza.

Ter Stegen o krok od transferu do Girony

Niemiecki bramkarz ma być o krok od odejścia z klubu. Jego nowym pracodawcą prawdopodobnie zostanie Girona. Ter Stegen ma zostać wypożyczony, a negocjacje mają być na końcowym etapie. Co potwierdza dziennikarz "Onda Cero" Alfredo Martinez.

- Posadzenie ter Stegena na ławce ma duży wpływ na jego potencjalne odejście. Niemiec jest coraz bardziej przekonany do transferu do Girony. Negocjacje nabierają tempa i w najbliższych dniach spodziewane jest potwierdzenie transferu - pisze na portalu X dziennikarz "Onda Cero" Alfredo Martinez.

Romano potwierdza. "Ter Stegen powiedział 'tak' Gironie"

Informacje podaną przez hiszpańskiego dziennikarza potwierdził Fabrizio Romano. Uznany dziennikarz twierdzi, że niemiecki bramkarz miał zgodzić się na przenosiny do Girony.

- Girona jest bliska wypożyczenia Marca André ter Stegena! Niemiecki bramkarz miał powiedzieć Gironie "tak". Do doprecyzowania pozostały szczegóły. Girona ma nadzieję, że uda się to załatwić w przyszłym tygodniu - piszę na portalu X Fabrizio Romano.

Marc-André ter Stegen jest piłkarzem Barcelony od 2015 roku. Trafił do Dumy Katalonii z Borussi Moenchengladbach. Przez długie lata jego pozycja jako numeru jeden była niepodważalna. Osłabła dopiero w trakcie sezonu 2024/25. Niemiec doznał wówczas poważnej kontuzji, a Barcelona zakontraktowała Wojciecha Szczęsnego. Dziś obaj doświadczeni bramkarze muszą się godzić z rolą rezerwowego. Pewniakiem do gry jest Joan Garcia.