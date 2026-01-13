To dlatego Alonso odszedł z Realu. Nie chodzi o Superpuchar

Poniedziałkowy wieczór 12 stycznia przyniósł potężne tąpnięcie w hiszpańskiej piłce. Real Madryt zwolnił Xabiego Alonso po porażce 2:3 z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Nikt nie miał jednak wątpliwości, że sprawa jest o wiele bardziej złożona i nie chodzi wyłącznie o ten jeden mecz. Na papierze bowiem szkoleniowiec wykręcił w Madrycie średnią 2,24 pkt na spotkanie. Coś takiego zapewniłoby mu stabilną posadę zapewne w 99 na 100 klubów. Jednak prowadził właśnie ten jeden, w którym to wcale nie musi wystarczyć.
Od razu ruszyły wielkie analizy takiego stanu rzeczy. Hiszpańskie media podkreślały, że stołek Alonso nagrzewał się od tygodni. Był moment, w którym Real prowadził w tabeli La Liga z przewagą pięciu punktów nad Barceloną. Wygrał z nią zresztą ligowe El Clasico. Tymczasem obecnie traci do Katalończyków cztery punkty. Dziennik "AS" wskazuje konkretny moment, w którym zaufanie do Alonso pękło.
- Nad całym projektem czarne chmury zaczęły zbierać się wraz z początkiem grudnia. Pogłoski o zwolnieniu krążyły każdego dnia, po każdym meczu. Jednak przede wszystkim po domowej porażce 0:2 z Celtą Vigo. Władze klubu wymagały od Alosno dużych zmian, zwłaszcza pod kątem fizyczności drużyny. Pojawiły się też tarcia między zarządem a trenerem, związane z członkami sztabu, których narzucił klub, a tymi, którzy przyszli wraz z Alonso - pisze dziennik. Tamtejsi dziennikarze wskazują też, że cała sytuacja mocno odbiła się na samym trenerze.
- Zarządzanie konfliktem z Viniciusem też nie pomogło stabilizacji Alonso. W ostatnich meczach widzieliśmy jego zupełnie inną twarz, niż na początku sezonu. Zarówno przeciwko Atletico Madryt, jak i Barcelonie w Superpucharze miał on utarczki z Flickiem i Simeone. To znak nerwowości, jaka wkradła się na skutek ciągłego napięcia - czytamy.
O Alonso rozpisuje się też kataloński "Sport". Zdaniem Denisa Iglesiasa to, co wybuchło po Superpucharze, zaczęło się zbierać po porażce 1:2 z Manchesterem City 10 grudnia w Lidze Mistrzów. - Tamta porażka otworzyła w Madrycie referendum dot. przyszłości Alosno. Było to wyzwanie, któremu nie podołał. Odcięło dopływ świeżego powietrza, przez co projekt przestał istnieć. "Moralna porażka" z Guardiolą była początkiem końca. Baskijczyk opuszcza klub po 232 dniach kompletnie wykończony. Człowiek wezwany do przeprowadzenia rewolucji, która nie zdążyła się wydarzyć. Fakty są takie, że Florentino Perez nigdy w pełni mu nie ufał - czytamy.
- Real Madryt Xabiego Alonso nie miał jego piłkarskiego odpowiednika na boisku. Latem odmówiono ściągnięcia lidera środka pola w stylu np. Martina Zubimendiego (trafił do Arsenalu przyp. red.). Zimą Alonso miał usłyszeć kolejne "nie". Trener kupił sobie więcej czasu dobrym początkiem sezonu i wygranym El Clasico w październiku. Ostatecznie jednak klubowa legenda opuszcza klub wyniszczona. Tak jak jego poprzednik Carlo Ancelotti - pisze "Sport".