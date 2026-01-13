Część zawodników podczas kariery zawodniczej zajmuje się nie tylko sportem. Przykładem jest chociażby Jewhen Drebit. Ukraiński pięściarz do zawodowego ringu wszedł w cztery lata temu. Poza obecnością w ringu, realizuje się w zupełnie nietypowej jak na sportowca branży.

REKLAMA

Zobacz wideo Szybkie strzały z Krzysztofem Głowackim

Pięściarz poszedł w budowlankę. "Od kiedy zacząłem jeździć do Niemiec"

"Jewhen Drebit rozpoczął swoją zawodową karierę bokserską w 2022 roku. W tym czasie Ukrainiec odniósł osiem zwycięstw i poniósł trzy porażki. Urodzony na Zakarpaciu, Jewhen większość walk stoczył w Czechach, dokąd przeprowadził się 15 lat temu. Pierwszą pracą Drebita w nowym kraju było budownictwo, a podczas pandemii koronawirusa założył firmę budowlaną" - napisał portal sport.nv.ua.

Sam Drebit w rozmowie ze wspomnianym portalem opowiedział o szczegółach swojej działalności.

- Mam firmę budowlaną. Założyłem ją, zanim zacząłem boksować, miałem ją już wcześniej. Ale teraz nie zajmuję się nią zbyt często. Żyję z boksu. Od kiedy zacząłem jeździć do Niemiec, trenować w Pradze i stale stosować diety, dopiero teraz naprawdę zrozumiałem, co to znaczy być zawodowym bokserem - powiedział.

Czy otworzenie firmy należy do łatwych rzeczy? Niekoniecznie. Drebit opowiedział o kulisach swojej decyzji. - To po prostu bardzo trudne. Ogólnie trudno jest pracować z ludźmi. Mam małą firmę, ale jest stabilna, działa cały rok, bez żadnych problemów. Można ją otworzyć, ale trzeba bardzo chcieć. Wierzę, że wszystko jest możliwe, nieważne, czy jesteś Ukraińcem, Czechem, czy jesteś innej narodowości. Najważniejsze to chcieć - przyznał.

Pięściarz przyznał, że nie zarabia w boksie wielkich pieniędzy. Zdradził za to, jak wygląda działalność w czeskiej - konkretnie praskiej - branży budowlanej.

- Zajmujemy się remontami mieszkań, chłopaki zajmują się elewacjami. Generalnie głównym kierunkiem jest remont mieszkań. Ale jeśli na przykład ktoś przyjdzie i powie, że ma działkę i chce dom pod klucz - nie ma problemu. Zrobimy wszystko: przyjedziesz, dam ci klucze i wszystko będzie gotowe - zdradził, przyznając że średnia budowa domu w Czechach wraz z działką budowlaną kosztuje około 15 milionów czeskich koron. To około 720 tysięcy dolarów.