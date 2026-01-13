Deco przemówił ws. kontraktu Lewandowskiego. A jednak!

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach był intensywnie łączony z innymi klubami. W mediach co rusz pojawiały się doniesienia o jego przenosinach do Arabii Saudyjskiej, Chicago Fire czy AC Milanu. Narracja wokół polskiego napastnika zmieniła się jednak po finale Superpucharu Hiszpanii. 37-latek udowodnił w nim, że nadal może być bardzo przydatny w FC Barcelonie.

Co dalej z kontraktem Lewandowskiego? Jest odpowiedź Deco. "To będzie zależało od..."

To właśnie Lewandowski strzelił jednego z goli w niedzielnym spotkaniu z Realem Madryt. Pod koniec pierwszej połowy popisał się efektowną podcinką i wyprowadził swój zespół na 2:1. Ostatecznie FC Barcelona zwyciężyła 3:2 i zgarnęła pierwsze w tym sezonie trofeum. Niedługo później hiszpańskie "El Desmarque" zaczęło przekonywać, że występ Polaka istotnie wpłynął na nadchodzące rozmowy ws. nowego kontraktu. - W FC Barcelonie panuje przekonanie, że przedłużenie umowy Roberta Lewandowskiego na kolejny sezon jest bardzo realną możliwością - mogliśmy przeczytać.

To dość istotna zmiana, bo w hiszpańskich mediach jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że Lewandowski propozycji przedłużenia umowy nie dostanie. Jak rzeczywiście będzie? W dużej mierze zależy to od dyrektora sportowego FC Barcelony - Deco. Dlatego też hiszpańskie Cadena SER o przyszłość Lewandowskiego zapytało właśnie Portugalczyka. - Robert powinien cieszyć się czasem spędzonym w Barcelonie. To jeden z najlepszych napastników ostatnich lat, kluczowy dla nas. To będzie zależało od niego. Będzie z nami jeszcze do końca sezonu. Nie wiemy jeszcze, jakie ma plany - odpowiedział.

Wszyscy czekają na negocjacje Lewandowskiego z Barceloną. Deco: "Nie sądzę, żeby..."

Słowa te potwierdzają zresztą to, co niedawno deklarował sam Robert Lewandowski. - Mam jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję. Na dzień dzisiejszy nie wiem, gdzie chciałbym grać. Nie ma potrzeby jeszcze, aby się nad tym zastanawiać. Nie wiem, w którym kierunku chciałbym pójść, ale nie mam presji - mówił pod koniec grudnia w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Wydaje się jednak, że wkrótce do rozmów na linii Lewandowski - FC Barcelona w końcu dojdzie. Zadeklarował to także Deco, choć przyznał, że w najbliższym czasie to nie nastąpi. - Będziemy musieli usiąść i wszystko omówić. Skupiamy się teraz na najważniejszych momentach sezonu, więc nie sądzę, żeby to był odpowiedni moment - zakończył temat.