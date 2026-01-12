W niedzielny wieczór Robert Lewandowski cieszył się z kolegami z FC Barcelony z pierwszego trofeum w 2026 roku. Duma Katalonii pokonała 3:2 Real Madryt, a jedną z bramek zdobył kapitan reprezentacji Polski. Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Lewandowskiego w klubie z Camp Nou. Polaka łączy się m.in. z przenosinami do MLS.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczka zwolnili piłkarze? "Atmosfera nie do zniesienia"

Lewandowski może trafić do MLS. "Robert chce kupić tam apartament"

O przyszłości Lewandowskiego wypowiedział się Mateusz Borek. Według jego informacji kapitan reprezentacji Polski może być zainteresowany przenosinami do Stanów Zjednoczonych. Napastnik podobno ma w planach kupno apartamentu za oceanem.

- Przylecieli ludzie z Chicago do Barcelony, żeby pogadać z Robertem Lewandowskim. Ja wiem również o zainteresowaniu Orlando. Inter Miami? Tak, Robert chce kupić tam apartament. Ale to nie znaczy, że jeśli kupisz dom koło Messiego, to on wpuści cię do szatni... - stwierdził Mateusz Borek.

Zobacz też: Lewandowski strzela, a oto co robi Yamal. O tym będzie głośno

Na drodze Lewandowskiego może stanąć Messi

Mateusz Borek zauważył, że problemem w ewentualnym transferze do Interu Miami może być Leo Messi. Nie jest tajemnicą, że Argentyńczyk ma gigantyczny wpływ na to, kto trafia do klubu. Skład Interu jest złożony z rodaków Messiego, innych piłkarzy z Ameryki Południowej oraz byłych kolegów wybitnego zawodnika z Barcelony. Trudno sobie wyobrazić Lewandowskiego w tak specyficznej szatni.

Oprócz klubów z MLS Robert Lewandowski był łączony m.in. z AC Milanem. Sam zawodnik ma być zainteresowany pozostaniem w klubie i być gotowym nawet na obniżkę pensji. Wciąż nie wiadomo jaką decyzję podejmie klub z Camp Nou.

W bieżącym sezonie w rozgrywkach La Liga Lewandowski zanotował 9 trafień w 14 spotkaniach. Mimo licznych kontuzji wciąż jest zawodnikiem, na którego może liczyć Hansi Flick.