Tak Lewandowski świętował wygraną z Realem. Sceny

Raphinha, Robert Lewandowski i ponownie Raphinha - to autorzy goli dla FC Barcelony w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii, który zespół Hansiego Flicka wygrał z Realem Madryt (3:2). Lewandowski świętuje trzeci triumf w tych rozgrywkach w karierze. W Katalonii trwa świętowanie, co widać w mediach społecznościowych.

Lewandowski świętuje. Internet aż płonie

Polak na swoim profilu na Instagramie opublikował zdjęcia z szatni. Na jednym z nich stoi obok Gerarda Martina, dumnie prezentując medal za wygraną, a przed nimi i pozostałymi zawodnikami Barcelony stoi trofeum Superpucharu Hiszpanii.

Na kolejnych dwóch fotografiach Polak znajduje się z młodymi zawodnikami "Dumy Katalonii". Mowa o Pedrim i Gavim. To potwierdzenie tego, że Lewandowski nie od dziś ma dobry kontakt z najmłodszymi członkami zespołu, których otacza opieką.

Świętuje także przyjaciel kapitana reprezentacji Polski. Mowa o Tomaszu Zawiślaku, który na swoim Instagramie opublikował zdjęcie z trofeum i Lewandowskim. Napastnik znalazł się także na nagraniu z Gavim, na którym obaj świętują.

37-latek w niedzielę zdobył 10. gola w tym sezonie i czwarty rok z rzędu trafił w El Clasico. Przed nim i jego kolegami niezwykle intensywny czas. Barcelona już 15 stycznia zagra w Pucharze Króla z Racingiem Santander, a przecież w tych rozgrywkach jest obrońcą tytułu. Trzy dni później wróci na ligowe boiska, by na wyjeździe zmierzyć się z Realem Sociedad.

21 stycznia Katalończycy zagrają w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga. Kto wie? Być może po tych spotkaniach także będą mieli powody do świętowania.