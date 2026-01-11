Alonso naprawdę powiedział to po finale Superpucharu Hiszpanii

Grad goli w pierwszej połowie i bardzo interesująca druga część spotkania - tak w skrócie można opisać finał Superpucharu Hiszpanii. Niestety dla Realu Madryt, to nie był wieczór z happy-endem. Czy w związku z prestiżową porażką zbliża się koniec trenera Xabiego Alonso na Bernabeu?

Xabi Alonso przemówił po finale Superpucharu Hiszpanii

Na pomeczowej konferencji prasowej Xabi Alonso umniejszał wagę porażki w El Clasico. - Przegrana w finale Superpucharu? Ta rywalizacja nie jest najważniejsza w sezonie - stwierdził. Te słowa zaskoczą wielu fanów Realu czy dziennikarzy, w końcu była to szansa na debiutanckie trofeum Hiszpana.

Real Madryt przez cały finał Superpucharu Hiszpanii był zmuszony gonić wynik. Najpierw na 1:1 wyrównał, po kapitalnej akcji, Vinicius. Następnie, szybką odpowiedź na gol Roberta Lewandowskiego przygotował Gonzalo Garcia (2:2). Na drugą bramkę Raphinii z 73. minuty meczu Królewscy już nie zdołali odpowiedzieć. Choć mieli ku temu okazje.

Fanom Realu Madryt co najmniej trzykrotnie mocniej zabiły serca w drugiej połowie. Stało się tak po czerwonej kartce dla Frenkiego de Jonga w 90. minucie oraz przy dwóch próbach doprowadzenia do remisu w samej końcówce meczu: najpierw Alvaro Carrerasa, a chwilę później Raula Asenencio. Za każdym razem lepszy był bramkarz Barcy, Joan Garcia.

Już w środę 14 stycznia Real Madryt zmierzy się w ramach 1/8 finału Pucharu Króla z Albacete. Początek o godzinie 21.