Wszystkie oczy na Lewandowskiego! Oto co zrobił w meczu z Realem

Robert Lewandowski znów to zrobił. To była trzecia minuta doliczonego czasu gry do pierwszej połowy, gdy kapitan reprezentacji Polski trafił do siatki, pokonując Thibaut Courtois. Dzięki temu Barcelona objęła prowadzenie w meczu o Superpuchar Hiszpanii, a Polak czwarty rok z rzędu trafił w spotkaniu tej rangi.
Robert Lewandowski
FC Barcelona w środowy wieczór pokonała Athletic (5:0), a dzień później Real Madryt wygrał z Atletico Madryt (2:1). Te dwa zespoły awansowały do finału Superpucharu Hiszpanii i po raz czwarty z rzędu zmierzyły się w starciu o to trofeum. W 2023 i 2025 roku wygrywała Barcelona, a w 2024 roku lepszy okazał się Real. Niedzielny mecz w podstawowym składzie rozpoczął Robert Lewandowski.

Tak Lewandowski wyprowadził Barcelonę na prowadzenie. Co za gol

To był doliczony czas pierwszej połowy meczu Barcelony z Realem Madryt. Robert Lewandowski znowu to zrobił i po raz 12. w swojej karierze pokonał bramkarza tego rywala. Tym razem wykorzystał kapitalne podanie Pedriego z głębi pola i przelobował Thibaut Courtois.

Dla Lewandowskiego to czwarty Superpuchar Hiszpanii z rzędu z golem. W 2023 roku pokonał Thibaut Courtois, a Barcelona wygrała 3:1. 

Rok później jego honorowe trafienie sprawiło, że czystego konta nie zachował Andrij Łunin (1:4), a w 2025 roku Polak znów pokonał Courtois, który przeżył traumatyczny wieczór. Belg przepuścił łącznie pięć strzałów, a Katalończycy pokonali Real 5:2.

Dla Lewandowskiego to też 10. gol w tym sezonie. Polak wciąż czeka na trafienie w Lidze Mistrzów, a w La Liga w 14 spotkaniach strzelił dziewięć bramek.

Relację ze spotkania FC Barcelona - Real Madryt można na Sport.pl śledzić w tym miejscu. FC Barcelona w styczniu ma bardzo napięty terminarz. Już 15 stycznia zagra z Racingiem Santander w ramach Pucharu Króla. Trzy dni później zmierzy się w lidze z Realem Sociedad, a 21 stycznia uda się do Pragi na mecz Ligi Mistrzów ze Slavią.

