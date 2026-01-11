Wszystkie oczy na Lewandowskiego! Oto co zrobił w meczu z Realem

FC Barcelona w środowy wieczór pokonała Athletic (5:0), a dzień później Real Madryt wygrał z Atletico Madryt (2:1). Te dwa zespoły awansowały do finału Superpucharu Hiszpanii i po raz czwarty z rzędu zmierzyły się w starciu o to trofeum. W 2023 i 2025 roku wygrywała Barcelona, a w 2024 roku lepszy okazał się Real. Niedzielny mecz w podstawowym składzie rozpoczął Robert Lewandowski.

Tak Lewandowski wyprowadził Barcelonę na prowadzenie. Co za gol

To był doliczony czas pierwszej połowy meczu Barcelony z Realem Madryt. Robert Lewandowski znowu to zrobił i po raz 12. w swojej karierze pokonał bramkarza tego rywala. Tym razem wykorzystał kapitalne podanie Pedriego z głębi pola i przelobował Thibaut Courtois.

Dla Lewandowskiego to czwarty Superpuchar Hiszpanii z rzędu z golem. W 2023 roku pokonał Thibaut Courtois, a Barcelona wygrała 3:1.

Rok później jego honorowe trafienie sprawiło, że czystego konta nie zachował Andrij Łunin (1:4), a w 2025 roku Polak znów pokonał Courtois, który przeżył traumatyczny wieczór. Belg przepuścił łącznie pięć strzałów, a Katalończycy pokonali Real 5:2.

Dla Lewandowskiego to też 10. gol w tym sezonie. Polak wciąż czeka na trafienie w Lidze Mistrzów, a w La Liga w 14 spotkaniach strzelił dziewięć bramek.

Relację ze spotkania FC Barcelona - Real Madryt można na Sport.pl śledzić w tym miejscu. FC Barcelona w styczniu ma bardzo napięty terminarz. Już 15 stycznia zagra z Racingiem Santander w ramach Pucharu Króla. Trzy dni później zmierzy się w lidze z Realem Sociedad, a 21 stycznia uda się do Pragi na mecz Ligi Mistrzów ze Slavią.