Nie czekali do końca meczu. Tak Hiszpanie ocenili Lewandowskiego

Dla Roberta Lewandowskiego to być może ostatni sezon w barwach Barcelony. Mimo tego, że w sierpniu skończy 38 lat, to nadal jest ważną postacią katalońskiego klubu. Niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii rozpoczął w podstawowym składzie i to pomimo tego, że w półfinale tych rozgrywek nie zaliczył ani minuty. Jako oceniono go w katalońskich mediach?

Lewandowski oceniony. Nie czekali do końca meczu

Dziennik "Sport" napisał: "Wspaniałe podanie Pedriego do środka, spektakularna kontrola piłki przez Lewandowskiego i znakomite wykończenie przez Polaka, który ograł Courtois".

O ocenę pokusił się także inny kataloński dziennik: "Robert Lewandowski NA CZAS. Jego pozycja w wyjściowym składzie była zaskakująca, biorąc pod uwagę doskonałą formę Ferrana. Polak usprawiedliwił swoją obecność, spokojnie wykorzystując jedyną szansę na 2:1 - czytamy w "Mundo Deportivo".

W wyjściowym składzie Barcelony zabrakło Wojciecha Szczęsnego, który w tym sezonie jest zmiennikiem Joana Garcii. Po pierwszej połowie sprawa trofeum jest kwestią otwartą. Od 36. minuty kibice zobaczyli aż cztery gole. Do siatki trafiali Raphinha, Vinicius, Robert Lewandowski i Gonzalo Garcia. Trafienie Polaka mogło się podobać publiczności. Polak dostał świetną piłkę z głębi pola od Pedriego i efektowną podcinką przelobował Courtois.

Przypomnijmy, że Barcelona i Real mierzą się w finałowym starciu tych rozgrywek już po raz czwarty z rzędu. W 2023 roku Katalończycy wygrali 3:1, a do siatki trafiali dla nich Gavi, Lewandowski i Pedri. Bramkę honorową dla madryckiego giganta zdobył Karim Benzema. Rok później górą był Real, który za sprawą hat-tricka Viniciusa i bramce Rodrygo wygrał 4:1. Dla Barcelony trafił Lewandowski. Polak zdobył gola także przed rokiem, gdy podopieczni Hansiego Flicka wygrali aż 5:2. Na liście strzelców znalazły się też nazwiska Lamine'a Yamala, Alejandro Balde oraz Raphinhii i Kyliana Mbappe. Ta ostatnia dwójka popisała się dubletami.

Relację ze spotkania o Superpuchar Hiszpanii można śledzić na Sport.pl w tym miejscu.