Lewandowska przemówiła ws. przyszłości męża w Barcelonie. Jaśniej się nie da

Robert Lewandowski trzy razy odbierał nagrodę dla najlepszego sportowca roku w Polsce (2015, 2020, 2021). Na Gali Mistrzów Sportu pojawiał się rzadko, zwykle był reprezentowany przez żonę, Annę Lewandowską. Nie inaczej było w sobotę. Tym razem gwiazdora FC Barcelony zatrzymały klubowe obowiązki związane z finałem Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt w Dżuddzie. "Lewy" zajął w plebiscycie 7. miejsce, ale i tak miał co świętować, nagrodzono go bowiem Czempionem Stulecia.

Anna Lewandowska: "To będzie pewnie ostatni sezon mojego męża"

Kapitan Biało-Czerwonych gra w FC Barcelonie od 2022 roku. Jego umowa wygaśnie 30 czerwca br. i najprawdopodobniej nie zostanie przedłużona. Nikt oficjalnie tego nie powiedział, natomiast 37-letni snajper coraz częściej nie jest pierwszym wyborem trenera Hansiego Flicka i media już wydały werdykt w jego sprawie. Są pewne, że przygoda Polaka w ekipie z Katalonii w połowie roku dobiegnie końca. Tak też można sądzić ze słów Anny Lewandowskiej.

- Robert nie może tu być. Wiem, że jest to dla niego ważny moment, bo mimo [...] zbliżającej się końcówki jego kariery, bardzo dużo jest teraz refleksji, bardzo dużo jest emocji, bardzo dużo wspomnień, bardzo dużo pytań. Takie momenty to są tylko takie wisienki na torcie, które podkreślają jego wieloletnią ciężką pracę - rozpoczęła w rozmowie z Plejadą (cytat za portalem O2.pl). Dodała, że oboje mają plany na 2026 rok.

- Ja to planów mam dużo, natomiast [...] marzenia to... Zobaczymy, jak pójdzie sezon w Barcelonie w tym roku, bo to, powiedzmy, będzie pewnie ostatni sezon mojego męża, więc wyciśnijmy z tego czasu, jak z cytrynki. Cieszmy się z każdej chwili, która będzie, z każdego meczu, który będzie, z każdego spotkania z kibicami, które będzie, bo kiedyś tego zabraknie - ujawniła.

Nagrodę dla najlepszego sportowca 2025 roku odebrała Klaudia Zwolińska, dwukrotna mistrzyni świata w kajakarstwie górskim. 27-latka wyprzedziła mistrzynię Wimbledonu Igę Świątek oraz czołowego siatkarza świata Wilfredo Leona.