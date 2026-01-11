Powrót na stronę główną

Flick ogłasza ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski znalazł się w pierwszym składzie Barcelony na finał Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt. Dlaczego Hansi Flick zdecydował się na Polaka, a nie Ferrana Torresa? Wszystko wyjaśnił przed kamerami.
Hansi Flick
FC Barcelona w środowy wieczór pokonała Athletic w półfinale Superpucharu Hiszpanii. W spotkaniu, które Katalończycy wygrali aż 5:0, nie zagrał Robert Lewandowski. Już wiemy, że finał tych rozgrywek Polak rozpocznie w pierwszym składzie. Dlaczego Hansi Flick postawił na niego, a nie na Ferrana Torresa?  Słowa niemieckiego trenera cytuje profil BarcaNotes na portalu X. 

- To kwestia przeczucia. Zawsze analizujemy przeciwnika, wiemy, jak chcemy grać i co jest najlepsze dla drużyny. Mam dobre przeczucia co do gry Lewandowskiego przeciwko Realowi - powiedział Flick.

Początek meczu FC Barcelona - Real Madryt w Superpucharze Hiszpanii o 20:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.

