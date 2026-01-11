Szalony finał Polaków! Ten mecz przejdzie do historii

W niedzielę Polska mierzyła się ze Szwajcarią w finale turnieju United Cup, rozgrywanego w Australii. W singlu kobiet Iga Świątek uległa Belindzie Bencic 6:3, 0:6, 3:6, a w singlu panów Hubert Hurkacz ograł Stana Wawrinkę 6:3, 3:6, 6:3. O wyniku spotkania finałowego musiał rozstrzygnąć mikst.

W grze mieszanej kapitan naszej reprezentacji, Mateusz Terczyński, znów postawił na Katarzynę Kawę i Jana Zielińskiego, choć pierwotnie zgłoszeni zostali do protokołu Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek. U Szwajcarów też nastąpiła zmiana - obok Belindy Bencic ostatecznie wyszedł na kort Jakub Paul, a nie Stan Wawrinka. Obie pary wygrały wszystkie wcześniejsze mecze w tegorocznym United Cup.

Kawa i Zieliński w transie

Początek spotkania ułożył się świetnie dla naszych zawodników. Najpierw Zieliński posłał dwa asy, a gem zamknęła Kawa efektownym smeczem. Po chwili przełamali rywali, popisując się przy siatce. Kawa zagrała wolej wprost na Paula i ten nie zdążył odskoczyć, potem Zieliński posłał piłkę w wolne miejsce między Szwajcarami. Do tego Bencic nie wytrzymała, popełniając podwójny błąd serwisowy.

Po chwili jednak słabszy moment przy podaniu Kawy wykorzystali rywale, nasza zawodniczka na koniec posłała forhend w siatkę i doszło do wyrównania (2:2).

Kolejny zwrot nastąpił przy podaniu Paula, który serwował zbyt czytelnie i Zieliński nie miał problemów z returnami. Zagrywał skutecznie na Bencic, Kawa pomogła w obronie, potem grając woleje. - Gra dużo pewniej przy siatce w porównaniu ze Szwajcarką - zauważył komentujący to spotkanie w Polsacie Sport Dawid Olejniczak.

Polacy odskoczyli na 4:2. Czuć było ogromne emocje z obu stron, z uwagi na wagę spotkania.

Katarzyna Kawa jest obecnie 508. w rankingu deblowym WTA, ale to dlatego, że skupia się na singlu. Najwyżej była 64. deblistką świata, od lat w tej konkurencji imponuje zwłaszcza wtedy, gdy założy reprezentacyjną koszulkę. W drużynie narodowej błyszczała chociażby w ćwierćfinale Billie Jean King Cup 2024, gdy razem z Igą Świątek pokonały faworyzowane Czeszki, w tym ówczesną liderkę rankingu Katerinę Siniakovą. W United Cup obok Jana Zielińskiego także wyglądała bardzo pewnie.

Ósmy gem niedzielnego miksta to był koncert Polaków. Zieliński prawie trafił wolejem w Bencic, za co przeprosił. Potem w obronie nasi zawodnicy uratowali się, i to jak - Zieliński "nastawił" rakietę po potężnym zagraniu Paula i przebił na drugą stronę. Szwajcar pokazał kciukiem uznanie rywalowi, a Polak pokręcił palcem, uśmiechając się. - Janek mu chyba powiedział, że nie ze mną takie numery kolego, jak w słynnym serialu - śmiał się komentator.

Biało-czerwoni dowieźli przewagę przełamania do końca seta. W ostatnim gemie Paul celowo grał wszystko na Kawę, pojawiły się problemy, nawet break point dla Szwajcarów. Zieliński jednak kapitalnie smeczował, a Kawa na koniec przecięła lot piłki rewelacyjnym wolejem i tak zakończyła otwierającą partię.

Mikst na wagę złota!

Na początku drugiego seta Polacy szli za ciosem. Szybko przełamali rywali przy podaniu Paula, który wyglądał na zaskoczonego, że jego serwisy nie robią wrażenia na rywalach. Po chwili było już 3:1 dla naszego duetu, w którym zaimponowała wtedy zwłaszcza Kawa. - Co ona gra! - krzyczeli komentatorzy.

Nasza tenisistka posłała dwa winnery wzdłuż linii, potem krótki bekhend na Paula, który zagrał w siatkę, a na końcu wytrzymała wymianę ciosów ze Szwajcarem i ten się ponownie pomylił. Co za gem Kawy!

Po chwili Zieliński dorzucił dwa asy, potem Kawa ze stanu 15:30 wyserwowała gema (5:3). Nasi zawodnicy kapitalnie się uzupełniali. Byli nie do zatrzymania, Szwajcarzy stracili już nadzieję na zwycięstwo i na koniec zostali jeszcze raz przełamani. Kawa i Zieliński padli sobie w ramiona, ciesząc się ze zwycięstwa.

Wygrana Polaków w grze mieszanej ze Szwajcarami dała nam pierwszy triumf w rozgrywkach United Cup. Wcześniej biało-czerwoni przegrywali w finałach w edycjach 2024 i 2025. To też historyczne pierwsze zwycięstwo reprezentacji naszego kraju w drużynowym turnieju tenisowym na poziomie seniorów. Dowód na to, że polski tenis przeżywa w ostatnich latach złoty okres.