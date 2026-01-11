Dyrektor PŚ ogłasza ws. pożegnalnego konkursu Stocha. Pilne wieści z Zakopanego

Już w niedzielę rano na Sport.pl przekazywaliśmy złe informacje w sprawie tego, co ma się dziać w Zakopanem w niedzielne popołudnie i wieczór. Po dotarciu na skocznię wcale nie wygląda to dużo bardziej optymistycznie.

Sporo śniegu i silny wiatr w Zakopanem. Co z niedzielnym konkursem?

W niedzielę w Zakopanem ma łącznie spaść 15 centymetrów śniegu. Obfite opady trwają już od początku dnia. Idąc na skocznię, trudno było patrzeć w jej stronę, bo na twarz błyskawicznie spadało się po kilka-kilkanaście płatków śniegu.

Droga na skocznię w Zakopanem przed niedzielnymi zawodami PŚ Fot. Jakub Balcerski, Sport.pl

Wokół ulicy Józefa Piłsudskiego, którą dociera się przed Wielką Krokiew i pawilon, w którym mieści się biuro prasowe, powstały ogromne zaspy. Idąc chodnikiem, można się poczuć jak w jakimś śniegowym labiryncie. Z obu stron mamy gigantyczne usypane ścianki śniegu.

Aura w Zakopanem i prognozy, które zakładają, że poza śniegiem będziemy mieli do czynienia także z silnym wiatrem - średnio cztery, w porywach do sześciu-siedmiu metrów na sekundę, sprawiają, że możemy mieć wątpliwości, czy uda się zrealizować program zawodów: serię próbną zaplanowano na 15:00, a start konkursu indywidualnego o 16:00.

Pertile ogłasza: Na razie bez zmian

Z tymi wątpliwościami udaliśmy się do dyrektora Pucharu Świata, Sandro Pertile. Włoch nas jednak uspokoił. - Na razie bez zmian w programie zawodów - przekazał włoski działacz.

Pytaliśmy go też o to, kiedy Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) ma wyznaczony deadline odnośnie rozpoczęcia zawodów i czy organizatorzy mają jakiś gotowy plan B. Wobec odpowiedzi Pertile na razie te pytania nie są zasadne. Będziemy jednak śledzić, jak rozwija się sytuacja na Wielkiej Krokwi i jakie kolejne komunikaty będzie przekazywał FIS.

Aktualizacja: serię próbną udało się przeprowadzić. Wygrał ją Domen Prevc, a z Polaków bardzo dobrze spisali się Kacper Tomasiak (był czwarty) i Dawid Kubacki (piąte miejsce). Słabo wypadli 36. Paweł Wąsek, 37. Maciej Kot i 39. Kamil Stoch.

Kibice martwią się o pożegnanie Stocha

Kibice w Zakopanem mają nadzieję, że konkurs też się odbędzie. Głównie dlatego, że to przecież ostatnie zawody w PŚ w Polsce Stocha, który po sezonie skończy karierę. Kibice nie chcieliby, żeby jego rywalizacja w cyklu, który dwukrotnie - w sezonach 2013/14 i 2017/18 - wygrywał, w dodatku w miejscu, gdzie odniósł w nim pięć zwycięstw, zakończyła się skokiem na 124,5 metra dającym 33. miejsce w kwalifikacjach (tak było w sobotę).

Fani już kilka godzin przed zawodami zbierali się już wokół obiektu i czekali na to, żeby odpowiednio oddać hołd swojemu mistrzowi. Stoch ma zostać pożegnany przez organizatorów przy pomocy prowadzących zabawę na skoczni Crowd Supporters, ale kibice szykują własne akcje w trakcie wydarzenia. Być może coś od siebie przygotuje także Polski Związek Narciarski.

Oby wszystko miało jednak także swój finał na skoczni, a Stoch dostał ostatnią szansę na dalekie skoki przed własną publicznością.

Dotrą też Karol Nawrocki i Andrzej Duda. Pierwsza taka prezydencka wizyta na skokach

Pożegnać Stocha przyjedzie także prezydent RP Karol Nawrocki. Pojawi się w Zakopanem z byłym prezydentem Andrzejem Dudą, który na trybunach Wielkiej Krokwi regularnie stawiał się już w zeszłych latach. Dla Nawrockiego to prawdopodobnie pierwsza wizyta na skokach - a już na pewno po wyborze na prezydenta. O szczegółach jego wizyty w Zakopanem pisaliśmy tutaj.

W związku z wizytą Nawrockiego i Dudy da się zauważyć wzmożoną aktywność i obecność służb oraz ochrony wokół Wielkiej Krokwi. Zaczęły się większe kontrole wchodzących na skocznie, wydzielana jest też specjalna przestrzeń na przyjazd polityków.

Patrząc na pogodę, która panuje w Zakopanem, niektórzy przypominają sytuację sprzed 15 lat - kiedy z Wielką Krokwią żegnał się Adam Małysz. Wtedy konkurs PŚ też odbywał się przy wichurze i śnieżycy. Mamy nadzieję, że Stoch nie skończy swojego udziału w zawodach tak jak wtedy Małysz, który zaliczył groźny upadek po lądowaniu.

Wtedy Stoch odniósł jednak swoje premierowe zwycięstwo w PŚ. Nie mielibyśmy nic przeciwko podobnemu scenariuszowi z Kacprem Tomasiakiem w tym roku. Nasz junior na pewno powalczy o podium, ma na nie realne szanse i jak mówił po trzecim miejscu Polaków w duetach w sobotę: liczy na właśnie na taki rezultat.