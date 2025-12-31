Roberto Carlos wylądował w szpitalu. Pilna operacja serca

Roberto Carlos jest legendą światowego futbolu. Lwią część swojej kariery spędził w Realu Madryt (1996 - 2007), do którego przeniósł się z Interu Mediolan. Później grał w Fenerbahce, COrinthians, Anży, a swoją karierę zakończył w Delhi Dynamos w 2016 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Roberto Carlos przeszedł operację serca

Teraz z Hiszpanii napłynęły niepokojące informacje o stanie zdrowia Brazylijczyka. Jak donosi kataloński "Sport" Roberto Carlos jest obecnie hospitalizowany w Sao Paulo.

Roberto Carlos spędzał święta w Brazylii w towarzystwie żony i jednego z synów. Hiszpanie przypominają, że piłkarz pełni funkcję ambasadora Realu Madryt i mieszka w Hiszpanii.

Były lewy obrońca udał się na badania z powodu problemów z nogą. "Brazylijczyk poszedł do szpitala, by sprawdzić zakrzep w nodze" - czytamy. Jednak rezonans magnetyczny wykrył problemy z... sercem. Według doniesień Carlos przeszedł już operację.

Zobacz też: Rosjanie trąbią o Lewandowskim i Barcelonie. Wydali jednoznaczny werdykt

"Założono cewnik, a operacja trwała około trzech godzin, choć spodziewano się, że potrwa tylko 40 minut. Operacja była przedłużona, ale wszystko przebiegło pomyślnie" - czytamy.

"AS" pisze, że Brazylijczykowi nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. "Od teraz Roberto Carlos będzie obserwowany przez następne 48 godzin, by monitorować jego stan. Wszystko jest w porządku, co potwierdził w rozmowie z madryckim dziennikiem" - pisze sport.es.