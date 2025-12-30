Gwiazdor odpalił się przed meczem z Barceloną. "To gó**o"

FC Barcelona, Real Madryt, Athletic Bilbao i Atletico Madryt powalczą o Superpuchar Hiszpanii. Rywalizację zaplanowano na 7.01 - 11.01 2026 roku. W ubiegłym sezonie triumfowała Blaugrana, która rozbiła Real Madryt 5:2 mimo czerwonej kartki dla Wojciecha Szczęsnego.

Inaki Williams ostro o grze w Arabiii Saudyjskiej

Rywalizacja rozgrywana jest w Arabii Saudyjskiej, co nie wszystkim się podoba. Tuż przed startem rywalizacji głos na ten temat zabrał Inaki Williams, który odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy El Chiringuito.

Kiedy został zapytany o rywalizację na boiskach Arabii Saudyjskiej, niespodziewanie eksplodował. - Mówiłem to już wiele razy i w tych sprawach nigdy nie gryzłem się w język. Dla mnie gra w Arabii to jest gó*no - wypalił, cytowany przez kataloński "Sport".

- Przeniesienie krajowych rozgrywek do innego kraju nie jest łatwe dla fanów. My tam gramy na wyjeździe - dodał.

Jakby tego było mało Inaki Williams na dniach spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Jednak piłkarz nie będzie mógł być przy najbliższych ze względu na wyjazd na turniej do Arabii Saudyjskiej. - Zostawienie żony i syna tutaj jest uciążliwe. Ale cóż, to część pracy. Jestem do dyspozycji klubu i postaram się dać z siebie wszystko w Superpucharze - zakończył.

W półfinale Superpucharu Hiszpanii Athletic Bilbao zmierzy się z FC Barceloną. .Ten mecz zaplanowano na środę, 7 stycznia. Dzień później rozegrane zostanie spotkanie Real Madryt - Atletico Madryt. Triumfatorzy tych spotkań zagrają w finale 11 stycznia.