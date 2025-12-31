To tam może zagrać Lewandowski. Hiszpanie ogłaszają

- Mam jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję. Na dzień dzisiejszy nie wiem, gdzie chciałbym grać. Nie ma potrzeby jeszcze, aby się nad tym zastanawiać. Nie wiem, w którym kierunku chciałbym pójść, ale nie mam presji - mówił Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Czy pozostanie w FC Barcelonie? Szanse na to wciąż istnieją, aczkolwiek nie są wielkie. Na lidera ofensywy Katalończyków powoli wyrasta Ferran Torres. Hiszpan dostaje też sporo szans od Hansiego Flicka w tym sezonie i godnie zastępuje Polaka na murawie, strzelając sporo goli. Nasz rodak za to coraz częściej mierzy się z kontuzjami, a i jego forma nie jest wybitna.

Robert Lewandowski ma kilka opcji ws. przyszłości. "Mundo Deportivo" ujawnia

Lewandowski ujawnił we wspomnianym wywiadzie, że planuje zakończyć karierę za dwa bądź trzy lata. Obecnie nadal czuje głód rywalizacji. Dlatego też wszyscy zastanawiają się, dokąd mógłby trafić tego lata. Opcji jest kilka. Już od kilku miesięcy łączy się Polaka z Serie A, a konkretnie z AC Milanem. Teraz "Mundo Deportivo" pisze o innych kierunkach. "Trzy rynki czekające na Lewandowskiego" - czytamy na wstępie.

Jak zaznaczają dziennikarze, już od jutra, czyli 1 stycznia 2026, 37-latek będzie mógł negocjować z potencjalnym pracodawcą. Kto nim będzie? Redakcja wskazuje m.in. na ligę saudyjską. "O niej mówi się najdłużej" - zaznaczyła. Nie wymieniła jednak konkretnego klubu. Nazwa konkretnej drużyny padła z kolei w przypadku dwóch pozostałych lig. "Jak donosi 'Bild', Chicago Fire jest jednym z zespołów zainteresowanych '9' Barcelony. Pojawiły się również doniesienia, że Fenerbahce nadal chce sprowadzić napastnika do swojego składu" - czytamy. W tureckim klubie od 2023 roku gra Sebastian Szymański.

Lewandowski gra w kratkę w tym sezonie

Opcji Lewandowski będzie miał więc sporo, mimo że jest w dość podeszłym jak na piłkarza wieku. Wyrobił sobie jednak odpowiednią renomę przez te wszystkie lata i co najważniejsze, wciąż jest w stanie strzelać gole. W tym sezonie trafił do siatki ośmiokrotnie, a dodatkowo zdobył dwie asysty. Wszystko w 18 spotkaniach, spędzając na murawie nieco ponad 900 minut.

Kolejnym meczem, w którym może zagrać, będzie starcie z Espanyolem. Zaplanowano je na 3 stycznia na godzinę 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.