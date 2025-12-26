Ultimatum dla Viniciusa. Klamka zapadła

Vinicius Junior w ostatnich miesiącach jest w Madrycie postacią, która wzbudza wielkie kontrowersje. Od bycia kandydatem do wygrania Złotej Piłki do gwizdów ze strony trybun. Przyszłość Brazylijczyka na Estadio Santiago Bernabeu jest niepewna. Media spekulują o potencjalnym odejściu, a wśród doniesień nie brakuje słów o ultimatum danym przez Florentino Pereza. Chodzi o odrzucenie ostatniej oferty prolongaty umowy.

Vinicius postawiony pod ścianą. "Perez podjął już decyzję"

"Punktem spornym między stronami jest pensja zawodnika. Prezes Realu Madryt jest bardzo zdenerwowany tą sytuacją. Jego zdaniem sprawa ciągnie się zbyt długo i... podejrzewa, że ??Vini zamierza odejść jako wolny agent, aby otrzymać premię w innym klubie. Z tego powodu Florentino Perez podjął już decyzję: jeśli Vinicius nie podpisze przedłużenia kontraktu przed przyszłym latem, zostanie wystawiony na sprzedaż" - napisał portal madrid-barcelona.com.

Brazylijczyk w 18 meczach tego sezonu zdobył pięć goli i zaliczył sześć asyst. Na jego dobrej formie z pewnością zależy selekcjonerowi reprezentacji - Carlo Ancelottiemu. Brazylia w przyszłym roku weźmie udział w mistrzostwach świata.

"Canarinhos" od 2002 roku czekają na tytuł. Trafili do grupy C. Turniej rozpoczną 14 czerwca w Bostonie, gdzie zagrają z Marokiem. Sześć dni później - także w Bostonie - podejmą Haiti. Na zakończenie zmagań grupowych - 25 czerwca w Miami - zmierzą się ze Szkocją.

Vinicius Jr. to 45-krotny reprezentant Brazylii, dla której zdobył dotychczas osiem goli. Wraz z drużyną narodową wystąpił na mundialu w Katarze.