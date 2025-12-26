Grzegorz Krychowiak rozbił bank. Oto jego całkowity majątek

Grzegorz Krychowiak został w październiku piłkarzem Mazura Radzymin. 35-latek dobrze zna się z raperem Quebonafide, który występuje w tej drużynie, a znajdziemy w niej także m.in. Jakuba Rzeźniczaka. Krychowiak rozegrał jedno spotkanie w zespole czwartoligowca, po czym ogłosił zakończenie kariery. Później jednak znów mogliśmy go oglądać na boisku. 100-krotny reprezentant Polski obecnie bawi się piłką i może sobie na to pozwolić.

Duży majątek piłkarza. "Możliwości są duże"

Krychowiak wraz z byłą tenisistką Agnieszką Radwańską zamykają listę 40 najbogatszych Polaków przed 40. rokiem życia stworzoną przez "Wprost". Majątek piłkarza został wyceniony na 109 mln złotych. Krychowiak inwestuje w przemyślany sposób.

Jeszcze przed rokiem w rozmowie z "Forbesem" zdradził, że zajmuje się nie tylko modą, ale również jest obecny w kilku innych branżach.

- Mam nieruchomości, zarówno w Polsce, jak i we Francji. To taka podstawa, która pozwoli mi po karierze piłkarskiej mieć stałe dochody. No ale nie można inwestować tylko w nieruchomości, trzeba ten portfel inwestycji rozszerzyć, żeby podjąć trochę większe ryzyko. Dlatego inwestuję również na giełdzie. Możliwości są duże, ale też trzeba się na tym znać - ujawnił.

Moda wielką pasją Krychowiaka

35-latek wiele razy przyznawał, że poza piłką nożną jego największą pasją jest moda. Jego butiki modowe Balamonte działają w Warszawie oraz Poznaniu. Jak podkreśla były piłkarz takich m.in. klubów jak: Sevilla i PSG, działalność jest skoncentrowana na szyciu garniturów i koszul metodą "Made to Measure" dla mężczyzn oraz kobiet. Robią to we włoskiej szwalni Luigi Bianchi Mantova, uznanej na całym świecie.

A co w takim razie z piłką nożną? Trudno przewidzieć, jakie plany ma Krychowiak na wiosnę, o czym wspomniał jego kolega z drużyny - Jakub Rzeźniczak.

- W futbolu wszystko się zmienia bardzo szybko. Grzesiek wystąpił w kilku meczach i przekonamy się, co będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie grał z nami jak najdłużej, ale nie wiem, jakie ma plany. Wszyscy liczymy, że w rundzie wiosennej znowu go zobaczymy - powiedział Rzeźniczak w rozmowie z "Faktem".