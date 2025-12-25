Media: Lewandowski rozchwytywany! Oni na pewno nie odpuszczą

Choć o przyszłości Lewandowskiego dyskutuje się od wielu miesięcy, FC Barcelona jak dotąd mogła grać na zwłokę. Mówić, że kluczowe decyzje zapadną w pierwszej połowie 2026 roku i tak też właśnie robiła. Jednak do 1 stycznia pozostał już niespełna tydzień. Kluczowy czas dla dalszych losów Polaka już puka do katalońskich drzwi, a plotek w sprawie pojawia się coraz więcej.

USA, Włochy, Katalonia. Lewandowski zbliża się do decyzji

Nadal nie da się wykluczyć, że Lewandowski przedłuży umowę z Barceloną. Dotychczasowe doniesienia wskazują na to, iż jeśli sam klub mu to zaproponuje, to może być to da niego pierwszy wybór. Jeśli nie, chętnych nie zabraknie. Hiszpańskie media już kilka tygodni temu donosiły, że sprowadzenie Polaka byłoby marzeniem działaczy włoskiego AC Milanu. Niedawno z kolei gruchnęły informacje, iż Lewandowski wraz z agentem Pinim Zahavim spotkali się z trenerem i dyrektorem sportowym amerykańskiego Chicago Fire Greggiem Berhalterem. Jednak drogi dla Polaka nie prowadzą wyłącznie do Włoch oraz USA. O naszym reprezentancie nie zapomnieli w Arabii Saudyjskiej.

Saudyjczycy nie odpuszczają

Transfer na Bliski Wschód od dawna wymieniano jako swego rodzaju naturalną opcję dla Lewandowskiego, który mógłby na koniec kariery zarobić gigantyczne pieniądze. Wygląda na to, że Saudyjczycy zamierzają ruszyć z negocjacyjną "ofensywą" w sprawie Polaka. Dziennik "AS" donosi, iż przedstawiciele saudyjskiej ligi spotkają się z Pinim Zahavim. - Opcja spędzenia jeszcze co najmniej dwóch lat w Arabii wydaje się realna i ekonomicznie korzystna dla zawodnika - czytamy.

Przed Lewandowskim czas wielkich decyzji, ale na ten moment może głównie skupić się na kolejnym meczu. Ten Barcelona rozegra już w sobotę 3 stycznia o 21:00. Będzie to w pewnym sensie spotkanie "pół-wyjazdowe", bo stadion inny, ale miasto to samo. Ich rywal to bowiem Espanyol.