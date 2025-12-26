Nawrocki trzymał kciuki za fiasko Lewandowskiego. "Cieszyłem się"

Robert Lewandowski grał w Zniczu Pruszków w latach 2006-2008. W sezonie 2007/2008 zespół spod Warszawy miał realne szanse na awans do Ekstraklasy. W pierwszej części sezonu był nawet liderem ówczesnej 2. Ligi. Ostatecznie Znicz skończył rozgrywki na piątym miejscu - miał tyle samo punktów co Piast Gliwice i Arka Gdynia, ale znalazł się za nimi za sprawą gorszego bilansu bezpośrednich spotkań i bilansu brakowego.

Nawrocki wspomina mecz młodego Lewandowskiego

Tamten sezon był indywidualnie udany dla Roberta Lewandowskiego, który został królem strzelców rozgrywek z 21 trafieniami na koncie. Miał serię czterech pierwszych meczów sezonu z golem. Później na gola czekał prawie miesiąc, ale akurat warto było czekać - strzelił GKS-owi Jastrzębie hat-tricka. W dalszej części sezonu mógł cieszyć się m.in. z czterech dubletów.

Ale były zespoły, którym w ogóle nie strzelił gola w tamtym sezonie. Wśród nich jest Lechia Gdańsk, późniejszy mistrz 2. Ligi. Dla gdańszczan ważny był mecz 32. kolejki, wtedy grali u siebie ze Zniczem. Lewandowski zagrał wtedy 90 minut, ale "Biało-Zieloni" zdołali go zatrzymać i wygrali 1:0.

Tamto spotkanie bardzo dobrze pamięta Karol Nawrocki, obecny prezydent RP, swego czasu zagorzały kibic Lechii. Podczas meczu rozegranego 18 maja 2008 r. miał być w kibicowskim młynie. Zdawał sobie wówczas sprawę, że jeśli 20-letni Lewandowski nie strzeli gola, to Lechia stanie przed wielką szansą powrotu do ekstraklasy po wielu latach. Do dziś nie ukrywa, że cieszył się z faktu, że Lewandowski był w tamtym spotkaniu nieskuteczny. Niemniej już wtedy doceniał możliwości napastnika.

- Dla nas to był jeden z najważniejszych meczów w historii, bo dzięki wygranej ze Zniczem wróciliśmy do ekstraklasy. Mówię "my", bo byłem i jestem wiernym kibicem Lechii. Dlatego cieszyłem się wtedy, że Robert nie strzelił żadnego gola. Ale już wówczas wyróżniał się na boisku, w końcu miał tytuł najlepszego strzelca ligi - wspominał Nawrocki w biografii "Lewandowski. Prawdziwy" autorstwa Sebastiana Staszewskiego.

Po dwóch udanych sezonach w Zniczu Lewandowski trafił do Lecha Poznań, z którym miał okazję grać w Pucharze UEFA i wywalczyć mistrzostwo Polski. W 2010 r. wyjechał za granicę, reszta jego historii jest doskonale znana.