Tak wygląda tabela La Liga na koniec roku po meczu Barcelony

Z wielkiej dwójki ligi hiszpańskiej wcześniej swój mecz rozgrywał Real Madryt. Xabi Alonso, wciąż niepewny swojej posady, poprowadził Królewskich do wygranej 2:0 nad Sevillą. Sobotni triumf pozwolił zbliżyć się na jeden punkt do Barcelony, która swoje spotkanie rozegrała dzień później.
W niedzielne popołudnie stanąć w szranki przystało drużynom prezentującym najlepszą formę w lidze hiszpańskiej. Villarreal, który wygrał w swoich poprzednich sześciu ligowych spotkaniach podejmował na własnym boisku Barcelonę - z passą siedmiu zwycięstw w La Lidze.
Barcelona bardzo szybko objęła prowadzenie. Raphinha został sfaulowany w polu karnym, a następnie wykorzystał podyktowaną "jedenastkę". Villarreal szukał szans, strzelił nawet bramkę, ale po spalonym. W 39 minucie po brutalnym faulu na Yamalu z boiska wyleciał Veiga i wtedy gospodarze stracili impet.
Zobacz też: Nie czekali do końca meczu. Hiszpanie piszą wprost o rywalu Lewandowskiego
Druga połowa należała już do Dumy Katalonii. W 62. minucie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, zastępując Ferrana Torresa. Niemalże od razu było 2:0 - najlepiej w chaosie w polu karnym gospodarzy zachował się Yamal.
Tym samym Barcelona utrzymała czteropunktową przewagę nad Realem Madryt. Podopieczni Hansiego Flicka na krajowym podwórku są niepokonani już od ośmiu spotkań, a poprzednia porażka przypadła na... El Clasico. Królewscy zwyciężyli wtedy 2:1.
Piękna passa Villarrealu zakończyła się, co spowodowało ich spadek na czwarte miejsce w tabeli. Atletico zwyciężyło dzisiaj 3:0 nad Gironą, ale rozegrał aż dwa mecze więcej - czołowe zespoły ligi rozegrały kilka spotkań awansem. Powodem jest turniej o Superpuchar Hiszpanii, który odbędzie się na początku stycznia w Dżuddzie. Do końca roku w La Lidze zostaną rozegrane jeszcze trzy mecze, lecz nie wpłyną one na układ czołowej czwórki.