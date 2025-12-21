Tak wygląda tabela La Liga na koniec roku po meczu Barcelony

Z wielkiej dwójki ligi hiszpańskiej wcześniej swój mecz rozgrywał Real Madryt. Xabi Alonso, wciąż niepewny swojej posady, poprowadził Królewskich do wygranej 2:0 nad Sevillą. Sobotni triumf pozwolił zbliżyć się na jeden punkt do Barcelony, która swoje spotkanie rozegrała dzień później.

W niedzielne popołudnie stanąć w szranki przystało drużynom prezentującym najlepszą formę w lidze hiszpańskiej. Villarreal, który wygrał w swoich poprzednich sześciu ligowych spotkaniach podejmował na własnym boisku Barcelonę - z passą siedmiu zwycięstw w La Lidze.

Robert Lewandowski na boisku, Barcelona strzela

Barcelona bardzo szybko objęła prowadzenie. Raphinha został sfaulowany w polu karnym, a następnie wykorzystał podyktowaną "jedenastkę". Villarreal szukał szans, strzelił nawet bramkę, ale po spalonym. W 39 minucie po brutalnym faulu na Yamalu z boiska wyleciał Veiga i wtedy gospodarze stracili impet.

Druga połowa należała już do Dumy Katalonii. W 62. minucie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, zastępując Ferrana Torresa. Niemalże od razu było 2:0 - najlepiej w chaosie w polu karnym gospodarzy zachował się Yamal.

Oto tabela ligi hiszpańskiej. FC Barcelona ucieka

Tym samym Barcelona utrzymała czteropunktową przewagę nad Realem Madryt. Podopieczni Hansiego Flicka na krajowym podwórku są niepokonani już od ośmiu spotkań, a poprzednia porażka przypadła na... El Clasico. Królewscy zwyciężyli wtedy 2:1.

Piękna passa Villarrealu zakończyła się, co spowodowało ich spadek na czwarte miejsce w tabeli. Atletico zwyciężyło dzisiaj 3:0 nad Gironą, ale rozegrał aż dwa mecze więcej - czołowe zespoły ligi rozegrały kilka spotkań awansem. Powodem jest turniej o Superpuchar Hiszpanii, który odbędzie się na początku stycznia w Dżuddzie. Do końca roku w La Lidze zostaną rozegrane jeszcze trzy mecze, lecz nie wpłyną one na układ czołowej czwórki.

Tabela La Ligi po meczu Barcelony: