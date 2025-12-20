Hitowy transfer FC Barcelony? To ich absolutny priorytet!

"Mundo Deportivo" w analizie poświęconej kadrze FC Barcelony doszło do wniosku, że idealnym środkowym obrońcą dla "Dumy Katalonii" byłby Josko Gvardiol. Piłkarz Manchesteru City znalazł się na liście życzeń klubu z Katalonii i spełnia właściwie wszystkie wymagania działaczy mistrza Hiszpanii. Ma dopiero 23 lata, jest lewonożny, może występować na boku obrony, a w dodatku mimo młodego wieku, dysponuje już sporym doświadczeniem w spotkaniach na najwyższym poziomie.

Te problemy wracają, gdy Barcelona chce ruszyć na zakupy

Oczywiście, kiedy rozpoczyna się dyskusja o transferach gwiazd, to od razu wraca temat problemów finansowych FC Barcelony. W ostatnich okienkach klub miał problemy z rejestracją nowych zawodników, co wzbudzało irytację wśród kibiców.

Działacze liczą jednak, że już od kolejnego lata sytuacja wróci do normy. Wszyscy też zdają sobie sprawę, że klub być może rzeczywiście będzie zmuszony, by kupić środkowego obrońcę.

Fernando Polo i Roger Torello z "Mundo Deportivo" wzięli pod lupę sytuację dwóch obecnych środkowych defensorów Barcelony. Mowa o Ronaldzie Araujo i Andreasie Christensenie. Pierwszy z nich mierzy się obecnie z problemami natury psychicznej i odpoczywa od futbolu. Nie wiadomo, kiedy wróci do składu i przede wszystkim, czy jego poziom gry będzie wysoki. Christensen z kolei ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, a patrząc na jego pensję, Barcelona nie zamierza go przedłużać.

Gvardiol pierwszym celem. Drugim jest Bastoni

Trudno powiedzieć, czy Barcelonie uda się wyciągnąć Gvardiola z Manchesteru City. Anglicy zazwyczaj niechętnie podchodzą do sprzedaży swoich czołowych zawodników. Dlatego też mistrzowie Hiszpanii przyglądają się innym piłkarzom. Wśród nich jest Alessandro Bastoni.

26-latek - podobnie jak Gvardiol - spełnia wszystkie wymagania Barcelony pod kątem piłkarskim. Nie można wykluczyć, że Blaugrana spróbuje sięgnąć po zawodnika Interu Mediolan kosztem chorwackiego defensora.

Obecnie wartość rynkowa Gvardiola według serwisu Transfermarkt wynosi około 70 milionów euro. Wycena Bastoniego to natomiast 80 milionów euro.