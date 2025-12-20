Polska na ustach całego świata. Nie mogą uwierzyć w to, co robimy w Europie

Za polskimi klubami rewelacyjna jesień w europejskich pucharach. Pierwszy raz w historii aż cztery nasze zespoły rywalizowały w fazie ligowej Ligi Konferencji. Najlepiej poradził sobie Raków, który musiał uznać wyższość tylko Strasburga i finalnie zajął drugie miejsce. Wiosną w pucharach zobaczymy też Lecha i Jagiellonię, które zajęły kolejno 11. i 17. lokatę. Z rozgrywek odpadła tylko Legia.

Ekstraklasa na czele walki o dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów. Jest jednak pewien haczyk

Dobra postawa naszych klubów przekłada się na gromadzenie punktów, również w walce o dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów. Ekstraklasa ku zaskoczeniu wszystkich jest na pierwszym miejscu. Wyprzedzając Premier League, Bundesligę czy Serie A.

Niestety, mimo pierwszej lokaty nasza liga prawdopodobnie nie wywalczy dodatkowego miejsca. Wszystko przez to, że nasze drużyny nie rywalizują w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. A w tych rozgrywkach odbędą się jeszcze po dwie kolejki. Trudno uwierzyć w końcowy sukces, tym bardziej, że tylko w Champions League Anglia ma jeszcze 6 reprezentantów, a Niemcy 4.

- Polska skorzystała ze zwycięstw Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań i, ku zaskoczeniu wielu, awansowała na szczyt tabeli, wyprzedzając nawet Anglię. Problemem dla nich jest brak polskich drużyn w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, co oznacza, że Polska nie zdobędzie punktów w dwóch pozostałych kolejkach obu rozgrywek - pisze hiszpański portal Cope.

Blisko sukcesu Premier League i Bundesliga. Wysoko również Cypr

Dodatkowe miejsca w Champions League trafią prawdopodobnie do Anglii i Niemiec. Niewielką nadzieję na sukces ma La Liga. Walczący o 5. pozycje w lidze Betis ma większe szanse na awans do Ligi Mistrzów poprzez zwycięstwo w Lidze Europy niż krajowe rozgrywki. Poza Ekstraklasą zaskakuje wysokie 4. miejsce ligi cypryjskiej. W dodatku Cypryjczycy mogą jeszcze zbierać punkty. w Lidze Mistrzów wciąż gra Pafos.

Ostatnim polskim zespołem, który zagrał w Lidze Mistrzów była Legia Warszawa. Stołeczna drużyna znalazła się wówczas w grupie z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona. Szczególne wrażenie zrobił remis 3:3 w starciu z Królewskimi. Wojskowi skończyli rozgrywki na trzecim miejscu w grupie.