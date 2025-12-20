Lewandowski u Sikorskiego. Hiszpanie natychmiast zareagowali

W tym roku Odznaka Honorowa "Bene Merito" trafiła do 14 ambasadorów Totalizatora Sportowego. W czwartek odznaczył ich Radosław Sikorski, wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych. W tym gronie był Robert Lewandowski. Nawet w Hiszpanii zwrócono uwagę na pilny wyjazd Lewandowskiego do ojczyzny. Tamtejsi dziennikarze podkreślają, że na piłkarza FC Barcelony czekało wielkie wyróżnienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Lewandowski w gronie dostojnych gości

"Napastnik Barcelony był jednym z dostojnych gości Gali 70-lecia Totalizatora Sportowego i otrzymał od Radosława Sikorskiego, wicepremiera i ministra spraw zagranicznych, uznanie za spektakularną karierę, dzięki której przyniósł Polsce ogromny prestiż" - napisało "Mundo Deportivo"

"Lewandowski został odznaczony medalem 'Bene Merito', nagrodą ustanowioną w Polsce w 2009 roku, która honoruje osoby promujące Polskę na arenie międzynarodowej" - dodano.

- Taka nagroda to zawsze coś wspaniałego i cudownego. Jestem dumny, że jestem Polakiem i staram się wspierać nasz kraj za granicą. Coraz więcej osób pyta mnie, czy w Polsce aż tak wiele się zmieniło, czy rzeczywiście tak jest. To fantastyczne, że Polska się rozwija i że jesteśmy na dobrej drodze. To wspaniale być Polakiem i wielki powód do dumy - powiedział Lewandowski po otrzymaniu nagrody, którego cytują hiszpańskie media.

Wśród wyróżnionych Żyła i Mirosław. Lewandowski szybko wrócił do Hiszpanii

Poza Lewandowskim wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Mirosław, Piotr Żyła, Marcin Gortat, Andrzej Bargiel, Dominik Kubera, Mikołaj Marczyk, Jakub Matulka, Piotr Michalski, Bartłomiej Marszałek, Roman Paszke, Jakub Przygoński, Łukasz Różański i Katarzyna Zillmann.

Napastnik FC Barcelony szybko wrócił do Hiszpanii. Wszystko dlatego, że trwają przygotowania do niedzielnego meczu "Dumy Katalonii" z Villarrealem. Ponadto "Lewy" odwiedził także chore dzieci w Hospital de Barcelona. To już tradycja, że piłkarze Blaugrany się tam udają.