Ter Stegen gra, Szczęsny na ławce! Flick przemówił, oto powód

FC Barcelona rozpoczyna zmagania w tegorocznej edycji Pucharu Króla. Jej rywalem jest trzecioligowiec - CD Guadalajara. Hansi Flick zdecydował się na zmiany w składzie, a najbardziej jaskrawą jest ta w bramce. Joana Garcię zastąpił Marc-Andre ter Stegen, a nie Wojciech Szczęsny - jak wcześniej przewidywano. Skąd taka decyzja Hansiego Flicka? Niemiecki trener nie czekał na pomeczową konferencję. Jeszcze w przedmeczowej rozmowie wszystko wytłumaczył.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

- Czy ter Stegen jest numerem dwa, czy zaczął tylko w tym meczu? Tylko w tym meczu, tylko ten jeden mecz. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ wrócił i teraz jest w stanie grać. Dziś może udowodnić, że jest fizycznie gotowy i chcemy to zobaczyć - powiedział, a jego słowa obiegły już sieć. Są cytowane przez profil BarcaTimes na portalu X.

Ter Stegen wyprowadził zespół z opaską kapitańską. To dla niego pierwsze spotkanie w tym sezonie i pierwsze od 18 maja 2025 roku. Wówczas zagrał w przegranym przez Barcelonę starciu z Villarrealem (2:3).

33-latek z pewnością chciałby otrzymywać więcej szans. W przyszłym roku rozegrane zostaną mistrzostwa świata. To turniej, w którym ter Stegen nigdy nie wystąpił. Bez regularnych występów w klubie zapewne nie ma co liczyć na powołanie. Wychowanek Borussii Monchengladbach w kadrze rozegrał 44 spotkania. Mimo takiego dorobku ani razu nie zagrał na imprezie rangi mistrzowskiej. Szczytem jego osiągnięć pozostaje wygranie nieistniejącego już Pucharu Konfederacji. W 2017 roku Niemcy z nim w składzie wygrały finał przeciwko Chile (1:0).

TU ZNAJDZIE SIĘ REKLAMA

Relację na żywo z meczu Guadalajara - Barcelona w ramach 1/16 finału Pucharu Króla można śledzić na Sport.pl w tym miejscu.