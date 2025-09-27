Alarm w Barcelonie! Awaryjnie ściągają bramkarza. Co ze Szczęsnym?

Wojciech Szczęsny w niedzielę z dużą dozą prawdopodobieństwa zagra swój pierwszy mecz w tym sezonie. Wszystko z powodu kontuzji Joana Garcii, której podstawowy bramkarz Barcelony doznał na piątkowym treningu. Garcię czeka kilka tygodni przerwy i na ten czas odpowiedzialność w zachowywaniu czystych kont spoczywać będzie na Polaku. To jednak nie jest koniec informacji dotyczących sytuacji w katalońskiej bramce.

Awaryjny plan Barcelony. Ściągają bramkarza

Według wieści "Mundo Deportivo" kontuzja Joana Garcii sprawiła, że Barcelona została zmuszona do podjęcia zdecydowanego kroku. Jej 19-letni bramkarz Diego Kochen wróci ze zgrupowania reprezentacji Stanów Zjednoczonych do lat 20 prosto z Chile. Trenował tam przed rozpoczynającymi się w sobotę mistrzostwami świata w tej kategorii wiekowej. Amerykanie - już bez Kochena - rozegrają swój pierwszy mecz 29 września z RPA.

"Negocjacje między Barceloną, a Amerykańską Federacją Piłki Nożnej (US Soccer) były szybkie i skuteczne, ponieważ dyrektorzy i trenerzy "Jankesów" zrozumieli potrzeby Barcy" - tłumaczy "Mundo Deportivo".

Kochen ma być już do dyspozycji Hansiego Flicka podczas niedzielnego meczu z Realem Sociedad. Będzie zmiennikiem Szczęsnego, a rola trzeciego bramkarza przypadnie w udziale Ederowi Allerowi. To 18-late, który już był w kadrze meczowej. Siedział na ławce podczas czwartkowego starcia z Realem Oviedo (3:1).

Mecz z Realem Sociedad rozpocznie się w niedzielę 28 września o 18:30.