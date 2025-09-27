Tomaszewski wypalił o Flicku. W Katalonii ogromne poruszenie

- Barcelona skład ma na Puchar Świata, w którym nawet nie uczestniczyła w Ameryce. Na pewno skład ma na Puchar Europy, najważniejszy puchar. Niestety, sztab szkoleniowy niech dotrwa do końca, i mam nadzieję, że nie będzie przedłużona umowa, bo "Pan Niemiec" niezbyt dobrze się spisuje. Mając taką piłkarską "spluwę", że powinien zdobyć wszystko w Europie, a oni przegrali z Interem, dobrą drużyną, którą jednak obnażył późniejszy finał 0:5 z PSG - wypalił Jan Tomaszewski o Hansim Flicku na łamach "Super Expressu".

W Katalonii odnotowali słowa Jana Tomaszewskiego o Hansim Flicku

Słowa legendarnego polskiego bramkarza o trenerze FC Barcelony dotarły do słonecznej Katalonii. Odnotował je tamtejszy dziennik "Sport". "Ostra i zaskakująca krytyka Flicka w Polsce" - czytamy. "Były bramkarz reprezentacji Polski, Jan Tomaszewski, uważa, że Lewandowski nie znalazł się wśród kandydatów do Złotej Piłki z powodu błędów popełnionych przez trenera Barcelony" - dodano.

Samego Tomaszewskiego "Sport" przedstawił następująco: "Jan Tomaszewski jest jednym z najlepszych bramkarzy w historii Polski. Grał na dwóch mistrzostwach świata (1974 i 1978) w okresie świetności reprezentacji Polski. W Hiszpanii w sezonie 1981/82 krótko występował w Herculesie. Jego status legendarnego piłkarza nadaje mu w Polsce szczególną aurę, gdzie jego opinie robią furorę" - opisano.

Ale wróćmy do Flicka. Przytoczono, że zdaniem Tomaszewskiego Niemiec powinien po sezonie odejść z Barcelony. "Jednym z głównych powodów, dla których były polski bramkarz krytykuje Flicka, jest jego podejście do Lewandowskiego. Polak jest obecnie daleki od bycia kandydatem do Złotej Piłki, a sytuacja ta jest taka, zdaniem Jana Tomaszewskiego, tylko dlatego, że nie wygrał Ligi Mistrzów". Na koniec dodano, że "Tomaszewski nie rozumie", jakim cudem Barcelona nie wygrała Ligi Mistrzów, mając w składzie Lewandowskiego, czy Yamala.