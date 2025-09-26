Sądne dni dla Szczęsnego. Hiszpanie ogłosili datę

Wojciech Szczęsny od początku sezonu pełni rolę rezerwowego bramkarza FC Barcelony. Do klubu trafił Joan Garcia, który jest wielkim talentem i Polak pomaga mu swoim doświadczeniem, by przywykł do gry na najwyższym poziomie. Tymczasem teraz pojawiła się szansa, że wróci do bramki. Hiszpan doznał kontuzji, która wymaga operacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Wtedy Garcia przejdzie operację. Ważna wiadomość dla Szczęsnego

Jak donosi hiszpańska "Marca" Joan Garcia przejdzie artroskopię łąkotki już jutro, tj. w sobotę 27 września, którą przeprowadzi dr Joan Carles Monllau. "Teraz kolej na Szczęsnego, ponieważ Hansi Flick do tej pory bezgranicznie ufał urodzonemu w Sallent bramkarzowi. W każdym razie polski bramkarz spisywał się dobrze w zeszłym sezonie. Kataloński klub pozyskał go, gdy ten przeszedł na emeryturę, aby zastąpić Ter Stegena, a po odzyskaniu formy stał się dominującą siłą w bramce Barcelony. Jego dobre występy doprowadziły do przedłużenia jego kontraktu tego lata" - pisze serwis.

Ile będzie pauzował Joan Garcia? Mówi się, że jego przerwa potrwa do końca października lub początku listopada. Zależy to też od sytuacji związanej z rehabilitacją. Oznacza to, że najbliższe tygodnie będą sądne dla Szczęsnego. Kto wie, jak będzie grał dobrze, to wskoczy na stałe do bramki, jak to uczynił w ubiegłym sezonie, kiedy wygryzł Inakiego Penę.

Zobacz też: Oto co zrobił Szczęsny przed meczem Barcelony. "Spotkanie po dekadzie"

"Marca" informuje, iż drugim bramkarzem będzie Eder Aller, który zadebiutował w kadrze na mecz z Realem Oviedo. Hiszpanie przypominają, że Kochen przebywa aktualnie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata U-20.

Szpital w FC Barcelonie

Absencja Joana Garcii to ogromny cios dla FC Barcelony, ale nie tak bolesny jak uraz Raphinhi, którego nie tak łatwo zastąpić. "Poranne badania wykazały uraz środkowej części ścięgna podkolanowego w prawym udzie i będzie pauzował przez trzy tygodnie, aż do przerwy na mecze reprezentacji" - czytamy. Ponadto urazy leczą także Ter Stegen, Gavi i Fermin.

Do zdrowia wrócił Lamine Yamal, który grał z urazem podczas przerwy reprezentacyjnej. To pogłębiło jego problemy z plecami.