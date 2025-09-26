Barcelona ogłasza ws. Szczęsnego. Trzy słowa i wszystko jasne

Wojciech Szczęsny od ponad czterech miesięcy nie wystąpił w oficjalnym meczu FC Barcelony. Odkąd do klubu przyszedł Joan Garcia, wydawało się, że Polakowi pozostanie ławka rezerwowych i ewentualne występy w Pucharze Króla. Tymczasem jego powrót do gry nastąpi wcześniej, niż można było się spodziewać. Wszystko przez kontuzję, jakiej doznał jego konkurent w trakcie piątkowego treningu.

Barcelona pokazała zdjęcie Szczęsnego. Te słowa mówią wszystko. "Skoncentrowany i przygotowany"

Jak poinformował sam klub: "Joan Garcia doznał zerwania łąkotki przyśrodkowej w lewym kolanie". Z tego powodu będzie pauzował około 4-6 tygodni. A ponieważ rekonwalescencję po operacji pleców przechodzi obecnie Marc-Andre ter Stegen, Szczęsny pozostał jedynym bramkarzem z pierwszej drużyny, z którego może skorzystać trener Hansi Flick.

Obecność Polaka w podstawowej jedenastce w najbliższych spotkaniach jest więc niemal pewna. Potwierdzili to w pewnym sensie także przedstawiciele FC Barcelony. W piątek dokładnie o godz. 18:00 wstawili nawet w mediach społecznościowych zdjęcie Szczęsnego z jednoznacznym podpisem: "Skoncentrowany i przygotowany".

Tak kibice reagują na powrót Szczęsnego. "Jesteśmy w twoich rękach, palaczu"

Pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Część z nich odnosiła się do zbliżającego się hitu Ligi Mistrzów. Już 1 października FC Barcelona zmierzy się z PSG i to właśnie Szczęsny pojawi się wówczas między słupkami. - I co Szczęsny zrobi rzut karny w pierwszej minucie meczu z PSG? Żartuję, ufam temu palaczowi - napisał jeden z komentujących, nawiązując do niezbyt udanego wejścia naszego bramkarza w poprzednim sezonie. Wówczas w swoim pierwszym meczu Ligi Mistrzów z Benficą sprokurował rzut karny i wpuścił aż cztery gole. Mimo to jego drużyna wygrała 5:4. - Zemsta na PSG za ten finał, w którym nie zagrał - napisał inny, przypominając o przegranym półfinale z Interem Mediolan.

Nie brakowało także głosów pełnych nadziei. "Dzięki Bogu, że został...", "Jesteśmy w twoich rękach, palaczu", "Jesteśmy dosłownie w jego rękach... ze wszystkim", "Wiara w tym palącym psychopacie. Zachowaj spokój, nie bój się" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.

Zanim jednak Szczęsny zagra przeciwko PSG, Barcelonę czeka Ligowy mecz z Realem Sociedad. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 28 września o godz. 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.